Polémica instalada. Diogo Alexandre sai em defesa de Leomarte e 'expõe' Daniela Santo: «Mesmo que possa doer...»

Daniela Santo e Leomarte têm protagonizado alguns dos momentos mais tensos desta edição do Secret Story - Desafio Final. Os dois já foram muito amigos, mas acabaram por se desentender e, desde que entraram na casa mais vigiada do País, têm 'lavado roupa suja'. Agora, Diogo Alexandre, vencedor do Secret Story 8, veio a público tomar uma posição sobre esta zanga que tanto tem dado que falar.

Nas últimas horas, Leomarte e Daniela Santo têm-se acusado mutuamente de falta de lealdade e de mentiras. No centro da zanga estará uma viagem feita pela Team Azul (Leomarte, Diogo Alexandre, Margarida, Gonçalo, Juliana e Daniela Santo) ao Egipto que não acabou da melhor maneira. Segundo o empresário angolano, a ex-amiga terá dado a entender que tinha pagado a viagem e as refeições dos amigos, quando, na sua versão dos factos, tudo foi pago por ele, uma vez que foi uma viagem feita no âmbito do seu aniversário.

Daniela Santo garantiu que tudo o que Leomarte disse dentro da casa mais vigiada do País nas últimas horas foram «mentiras», mas Diogo Alexandre corrobora a versão do amigo. «Eu confirmo. Até agora, tudo o que o Leomarte disse aconteceu e foi verdade. Sem querer ferir suscetibilidades, mas é verdade. Mesmo que possa doer um pouco», reagiu o vencedor da oitava edição do reality show da TVI, nos stories do Instagram.

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