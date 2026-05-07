Gritos, lágrimas e acusações fortes a Afonso: Leomarte desiste do Desafio Final e o caos instala-se na casa

A viagem que pôs fim à amizade de Daniela e Leomarte: Mostramos imagens imperdíveis. E incluem as 'faturas'

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O Especial do Secret Story - Desafio Final desta quinta-feira, 7 de maio, ficou marcado pela desistência inesperada de Leomarte. O concorrente decidiu abandonar a casa mais vigiada do País, depois de uma acesa discussão com Afonso.

Em confessionário com Cristina Ferreira, Leomarte explicou que «está cansado», e que não quer continuar a conviver com alguns dos seus colegas, de quem sente até «nojo» de olhar nos olhos.

Veja aqui o confessionário completo:

Depois de Cristina Ferreira e a Voz tentarem demover Leomarte, e de este se mostrar irredutível, o concorrente regressou à sala e anunciou a sua decisão aos colegas, deixando quase todos eles em lágrimas.

Pode ver todas as reações:

Já depois do Especial, a Voz quis saber como é que os concorrentes se estavam a sentir com a desistência de Leomarte.

João Ricardo não conteve as lágrimas e mostrou-se desfeito com a saída inesperada do amigo. Flávia também chorou copiosamente. Já Sara e Bruno aproveitaram o momento para apontar o dedo a Afonso e pediram para que este repensasse o jogo que está a fazer.

Ariana foi mais longe e acusou mesmo o concorrente de ser responsável pela desistência de Leo. A concorrente acabou aos gritos e em lágrimas, numa acesa troca de acusações com Afonso.