Leomarte Freire e ex-concorrentes do Secret Story fazem viagem de sonho! Mas um detalhe ainda está no segredo dos deuses!

Viagem Secret Story: Leomarte Freire, ex-concorrentes e amigos vivem aventura inesquecível! Mas há um mistério que ninguém esperava!

Leomarte Freire, finalista de Secret Story, está a celebrar o seu aniversário de uma forma especial. Esta quinta-feira, dia 6, o ex-concorrente completa mais um ano de vida e, para marcar a data, reuniu um grupo de amigos para uma viagem única! Diogo Alexandre, Margarida Carvalheiros, Gonçalo Coelho e outros ex-concorrentes estão presentes no seu aniversário!

Veja aqui como tudo começou!

A primeira paragem: Atenas

A aventura começou na quarta-feira, dia 5, com Leomarte e os seus companheiros de viagem – Diogo Alexandre, Daniela Santo, Margarida Barroso, Gonçalo Coelho e Juliana Leão – a embarcarem rumo ao primeiro destino: Atenas, na Grécia. O grupo já partilhou alguns momentos nas redes sociais, dando um vislumbre desta experiência especial.

Destino final ainda por revelar

Leomarte Freire já publicou alguns vídeos no Instagram, onde mostra as primeiras horas desta jornada inesquecível. No entanto, o destino final da viagem continua um mistério, e os fãs estão cada vez mais curiosos sobre o que está por vir.

Veja aqui algumas imagens!

Uma celebração em grande estilo

Conhecido pela sua energia contagiante e espírito aventureiro, Leomarte decidiu celebrar o seu aniversário de uma forma memorável, rodeado de amigos e experiências únicas. A viagem promete momentos marcantes, e os seguidores não perdem pitada das partilhas feitas pelo grupo.

Fique atento para mais novidades sobre esta aventura e descubra qual será o próximo destino dos ex-concorrentes de Secret Story!