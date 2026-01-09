Leomarte Freire criticado por não homenagear Maycon Douglas. Esta foi a reação do ex-concorrente

Após a morte de Maycon Douglas, várias figuras públicas têm prestado homenagem ao jovem e endereçado condolências à família. Contudo, os fãs aguardam manifestações públicas de todos os ex-concorrentes, como foi o caso de Leomarte, que até então não se tinha pronunciado publicamente sobre o falecimento do colega.

No final da tarde da passada quinta-feira, dia 8 de janeiro, o ex-concorrente fez questão de alertar publicamente os seguidores para as mensagens que tem vindo a receber. O jovem justificou a sua postura e explicou que já endereçou as condolências a quem de direito, lançando ainda uma farpa certeira:

«Recebi algumas mensagens do género, e gostava de reafirmar aqui: "Luto não é performance, e empatia não se mede por stories ou posts." Enderecei as minhas condolências às pessoas certas, em privado. Não é necessário recorrer ao Instagram para provar sentimentos ou mostrar quem fez ou deixou de fazer A ou B.», escreveu o ex-concorrente nos stories do Instagram.