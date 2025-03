Ex-concorrente do Secret Story faz confissão inesperada: «Quase incendiei a minha casa»

Leomarte Freire revelou que ia incendiando a casa através das redes sociais.

O ex-concorrente torrou um pão e acabou por queimá-lo, não correndo como esperado.

Leomarte Freire entrou na oitava edição do Secret Story - Casa dos Segredos e foi aí que ficou conhecido pelo público português. Esta segunda-feira, dia 10 de março, o ex-concorrente recorreu às redes sociais para fazer uma confissão inesperada.

«Pareço normal, mas quase incendiei a minha casa com um pão», escreveu Leomarte Freire em tom de brincadeira, mostrando depois uma fotografia do pão queimado.

De recordar que Leomarte, mais conhecido por Leo, chegou à grande final do Secret Story - Casa dos Segredos 8 e carregava o segredo mais controverso da edição: «Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral».

O jovem de 25 anos nasceu em Angola e apresentou-se como tendo várias profissões: apresentador de TV, comentador social, empresário de moda, ator e ainda influencer.

Disse ser focado e determinado e que, por isso, consegue tudo o que quer: não nasceu num berço de ouro, teve uma infância complicada, mas trabalhou e conseguiu conquistar o seu próprio império. Para compensar tudo o que superou na vida, agora gosta de se mimar com luxos, não dispensando as suas roupas e jóias.