Cláudio Ramos questiona Leomarte sobre os motivos da desistência. E este concorrente esteve no centro da decisão

Durante a entrevista, o apresentador foi direto ao assunto e quis perceber até que ponto a convivência dentro da casa influenciou a decisão do ex-concorrente. Cláudio Ramos perguntou então a Leomarte: «O Afonso foi o causador da tua desistência?», ao que o ex-concorrente respondeu sem rodeios: «Um pouco, o Afonso carregou aquela casa de péssimas energias».

Apesar das críticas à postura do colega dentro do jogo, Leomarte fez questão de sublinhar que acredita no bom caráter de Afonso . O ex-concorrente destacou que Afonso “ tem um bom coração ” e revelou ainda sentir uma ligação especial à família do ex colega de casa, separando claramente a componente pessoal da estratégia adotada no reality show.

No entanto, relativamente à forma como Afonso se posicionou no jogo, Leomarte mostrou-se menos compreensivo e assumiu que «ele está a seguir uma personalidade que ele não tem», defendendo que não é necessário criar uma personagem para se impor dentro da casa mais vigiada do País. «Carregou completamente o ambiente da casa», completa.

Perante as declarações, Cláudio Ramos quis ainda saber se não seria possível ignorar determinadas atitudes dentro da convivência diária, mas Leomarte acabou por admitir que isso se tornou impossível para si. «É difícil ignorar uma voz como a do Afonso», afirmou, deixando claro o desgaste emocional que foi acumulando ao longo das últimas semanas dentro da casa.