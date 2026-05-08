Cristina Ferreira surpreende todos com confissão inesperada durante a desistência de Leomarte. Saiba tudo

No Especial do Secret Story - Desafio Final desta quinta-feira, 7 de maio, ficou marcada a desistência inesperada de Leomarte. O concorrente decidiu abandonar a casa mais vigiada do País após uma acesa discussão com Afonso, deixando vários colegas em lágrimas e alguns deles revoltados e a apontar responsabilidades a Afonso.

No confessionário, em conversa com Cristina Ferreira, Leomarte confessou que está “cansado” e que já não conseguia continuar a conviver com alguns concorrentes, admitindo até sentir “nojo” de olhar nos olhos de certas pessoas dentro da casa.

Num momento mais leve, Cristina Ferreira tentou aliviar a tensão ao dizer-lhe: «Eu tenho um problema e tenho que lhe dizer: eu não trouxe uns sapatos bonitos para o ir receber», os dois riram-se da situação e Leomarte assumiu também não estar com a roupa indicada para abandonar o programa.