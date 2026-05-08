Os concorrentes não esconderam a tristeza e a frustração. E foi assim que reagiram à desistência de Leomarte

A saída inesperada de Leomarte caiu como uma "bomba" dentro da casa do Secret Story - Desafio Final e deixou os colegas completamente destroçados. Depois da discussão intensa com Afonso, o ambiente tornou-se insustentável para o ex-concorrente e a decisão de abandonar o programa apanhou todos de surpresa.
As reações foram imediatas e muito emocionais. Flávia não conseguiu conter as lágrimas e mostrou-se profundamente abalada com a saída de Leomarte, admitindo sentir que a casa perdeu uma das pessoas mais genuínas do grupo. Também Sara acabou lavada em lágrimas, visivelmente fragilizada com toda a tensão vivida nas últimas horas, e o colega acabou por lhe dizer «Foste a melhor coisinha que conheci aqui dentro».
Já Bruno reagiu com revolta e tristeza, abraçando-se muito ao colega na hora da despedida. O mesmo aconteceu com João Ricardo, que se mostrou incrédulo com a desistência e bastante emocionado, defendendo que Leomarte estava já no limite.
No confessionário, perante Cristina Ferreira, Leomarte confessou estar “cansado” e saturado da convivência dentro da casa. O concorrente revelou ainda sentir “nojo” de olhar nos olhos de alguns colegas, deixando claro que a sua decisão era definitiva e motivada pelo desgaste emocional acumulado nas últimas semanas.
