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Leomarte desistiu de forma inesperada do Desafio Final. Cá fora, foi isto que fez mal chegou a casa

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Uma caixa de bombons, mensagens especiais e o carinho dos amigos marcaram o regresso de Leomarte Freire a casa. Depois da saída inesperada do Secret Story: Desafio Final, o ex-concorrente mostrou que teve um apoio muito especial à sua espera.

Exausto das polémicas e do ambiente que considerava tóxico dentro da casa, Leomarte decidiu abandonar o Secret Story - Desafio Final.  Apesar dos vários apelos da Voz e até de Cristina Ferreira para que reconsiderasse a decisão, o influenciador manteve-se firme e acabou por sair pelo próprio pé do programa.

fora da casa, Leomarte mostrou nas redes sociais alguns momentos do regresso a casa, onde surgiu acompanhado por alguns amigos, que o receberam com bombons e prometeram meter a "fofoca em dia", escreveu ainda: «Vão contar-me todos os barracos».

Ao ler as mensagens de apoio, acabou por agradecer aos seguidores. Na mesma partilha, o ex-concorrente refletiu sobre a decisão tomada e deixou uma mensagem aos seguidores: «É preciso saber parar».

Leomarte revelou ainda que vai estar presente esta manhã no programa Dois às 10, onde vai conversar com Cláudio Ramos e explicar «direitinho» os motivos que o levaram a desistir do Desafio Final.

Gritos, lágrimas e acusações fortes a Afonso: Leomarte desiste do Desafio Final e o caos instala-se na casa

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O Especial do Secret Story - Desafio Final desta quinta-feira, 7 de maio, ficou marcado pela desistência inesperada de Leomarte. O concorrente decidiu abandonar a casa mais vigiada do País, depois de uma acesa discussão com Afonso.

Em confessionário com Cristina Ferreira, Leomarte explicou que «está cansado», e que não quer continuar a conviver com alguns dos seus colegas, de quem sente até «nojo» de olhar nos olhos. 

Veja aqui o confessionário completo:

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