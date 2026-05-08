Leomarte desistiu de forma inesperada do Desafio Final. Cá fora, foi isto que fez mal chegou a casa

Exausto das polémicas e do ambiente que considerava tóxico dentro da casa, Leomarte decidiu abandonar o Secret Story - Desafio Final. Apesar dos vários apelos da Voz e até de Cristina Ferreira para que reconsiderasse a decisão, o influenciador manteve-se firme e acabou por sair pelo próprio pé do programa.

Já fora da casa, Leomarte mostrou nas redes sociais alguns momentos do regresso a casa, onde surgiu acompanhado por alguns amigos, que o receberam com bombons e prometeram meter a "fofoca em dia", escreveu ainda: «Vão contar-me todos os barracos».

Ao ler as mensagens de apoio, acabou por agradecer aos seguidores. Na mesma partilha, o ex-concorrente refletiu sobre a decisão tomada e deixou uma mensagem aos seguidores: «É preciso saber parar».

Leomarte revelou ainda que vai estar presente esta manhã no programa Dois às 10, onde vai conversar com Cláudio Ramos e explicar «direitinho» os motivos que o levaram a desistir do Desafio Final.

Gritos, lágrimas e acusações fortes a Afonso: Leomarte desiste do Desafio Final e o caos instala-se na casa

O Especial do Secret Story - Desafio Final desta quinta-feira, 7 de maio, ficou marcado pela desistência inesperada de Leomarte. O concorrente decidiu abandonar a casa mais vigiada do País, depois de uma acesa discussão com Afonso.

Em confessionário com Cristina Ferreira, Leomarte explicou que «está cansado», e que não quer continuar a conviver com alguns dos seus colegas, de quem sente até «nojo» de olhar nos olhos.