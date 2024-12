Choque na casa após segredo de Leomarte ser desvendado:«No dia do funeral descobri que tinha mulher»

Segredo revelado : Marcelo acerta no segredo de Leomarte e provoca uma reação inédita entre os concorrentes.

: Marcelo acerta no segredo de Leomarte e provoca uma reação inédita entre os concorrentes. História chocante: Leomarte partilhou com a casa como conheceu a mulher do seu namorado e deixou todos perplexos, com um misto de emoções: «Foi no dia do funeral que a conheci...»

Marcelo arriscou e acertou no segredo de Leomarte: «Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral.» Tudo aconteceu no Especial desta quinta-feira com Cristina Ferreira aos comandos.

A reação dos concorrentes foi chocante. Por momentos a casa ficou em silêncio e as reações dos concorrentes foram de total espanto. Num momento inédito, a casa vibrou com a descoberta do segredo de Leomarte! Marcelo em euforia abraçou o colega e acabou por deixar uma mensagem: «Tenho de dizer que estra frase do segredo foi escrita por mim e pela Rita, o mérito e o crédito também é dela».

Leomarte acabou por contar onde conheceu o namorado: «Fui vê-lo numa corrida, era piloto de motogp, no dia que chego para ver a corrida, ele morreu no ensaio…» Dias depois, contou que foi ao funeral e revelou a sua reação ao conhecer a suposta mulher: «Descobrimos mais tarde que eramos os dois viúvos, até criámos um grupo do whatsApp, «viúvos do povo»». Os concorrentes acabaram todos num misto de emoções com a história do colega. Na brincadeira Leomarte disse: «Isto dava uma novela da TVI, eu até meti detetives atrás do homem…»

Recorde-se como tudo se desenrolou:

Durante o dia de hoje, os concorrentes receberam pistas do exterior sobre o segredo de Leomarte e Marcelo não acreditou nas pistas.

Maycon juntou-se aos colegas e perguntou qual foi a informação que receberam do exterior. Maycon revelou, mas Marcelo não acreditou. João Ricardo também se juntou e questionou se: «foi brasa» o tempo que passou com os colegas, Maycon respondeu que «até foi tranquilo». Enquanto Maycon contou como foi a refeição, Marcelo falou por cima e insistiu que o concorrente lhe contasse a verdade quanto à informação do exterior, visto que não acreditava que receberam um boletim meteorológico.

Renata disse que o amigo especial estava a mentir, pois quando saiu do Restaurante da Voz, ouviu-o dizer a Leo para guardar a informação. Leomarte juntou-se e perguntou a Leo onde guardou a pista. Maycon acabou por se levantar e, ao voltar mostrou a Marcelo que não estava a mentir, exigindo um pedido de desculpas.