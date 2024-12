Tensão máxima: Marcelo e Leomarte trocam acusações fortes: «Mentiroso!»

Marcelo acusou Leomarte de falta de moderação e incapacidade de ter uma conversa coerente. Os concorrentes trocam fortes acusações e a casa ficou em chamas.

A tarde desta quinta-feira, foi marcada por um clima de tensão crescente na Casa dos Segredos. Marcelo e Leomarte protagonizaram um intenso confronto durante a dinâmica do «chupa limão» que acabou por expor os desentendimentos acumulados entre os dois concorrentes.

O momento teve início quando Maycon, numa pergunta estratégica, questionou Marcelo: «A Rita está nomeada. Se pudesses tirar a Rita e pôr outra pessoa, quem é que punhas?». Sem hesitar, Marcelo respondeu: «Qualquer outra». Contudo, rapidamente esclareceu o seu alvo: «Punha o Leo porque, das pessoas que aqui estão, é a pessoa que mais sorte tem tido. Senti que o Leo me traiu aqui dentro.»

Marcelo acusou Leomarte de ser incoerente e de distorcer as suas palavras, referindo um episódio específico ocorrido durante um brunch. «O Leo interpretou mal o que eu lhe disse no brunch e foi incoerente com as nomeações. No dia anterior, votou na Renata e, no dia seguinte, vota em mim».

O confronto ganhou força quando Marcelo recordou um momento da gala: «Tu sim procuras saber se nomearam em ti. Tu sim procuras saber em quem as pessoas nomearam. No fim de semana, estás na gala, vais ao confessionário, sais e dizes-me «olha que eu não votei em ti» atirou Marcelo.

Marcelo continua a responder: “Não dá, o Leo não sabe ter uma conversa, não consegue ter esta capacidade e, depois, exige isso das pessoas: que oiçam, que tenham moderação ao falar. Ele é uma pessoa que não tem moderação.”

Leomarte não deixou a acusação passar em branco e reagiu de imediato: “Eu nunca pedi moderação aqui a ninguém. Nunca! Então, não sejas mentiroso, porque eu sempre vou impor-me quando estiverem a mentir. Tu estás a ser uma pessoa mentirosa!” Sem hesitar, Marcelo contra-atacou: “Tu é que és mentiroso! Estás-te a revelar aqui.”