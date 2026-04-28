O vestido de Marisa Susana encontrou um novo dono. Leomarte faz furor com look icónico

O vestido de noiva de Marisa Susana tornou-se numa das imagens mais marcantes do regresso do Desafio Final. A peça, carregada de simbolismo, voltou a dar que falar, mas desta vez com Leomarte como protagonista improvável.

Na gala de estreia, transmitida no passado domingo, 26 de abril, Marisa Susana explicou o significado por detrás do look inusitado: o vestido presta uma homenagem ao seu segredo na nona edição do Secret Story («Casei sozinha»). A criação combina uma perna de calça e outra de saia, representando as figuras masculina e feminina.

No primeiro Especial do Desafio Final, na passada segunda-feira, 28 de abril. Leomarte, que na gala de estreia ficou sem acesso ao seu próprio guarda-roupa, pediu emprestado o icónico vestido à colega e o resultado foi um autêntico sucesso. Em direto, o concorrente desfilou pela casa e arrancou gargalhadas generalizadas, tornando o momento num dos mais comentados da semana nas redes sociais.