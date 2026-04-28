Digno de um Óscar! Leomarte recebe missão icónica e desmaia em pleno Especial: as reações dos colegas são impagáveis

O Secret Story - Desafio Final estreou-se este domingo, 26 de abril, e já está a dar muito que falar. Em pleno Especial do reality show da TVI, Leomarte desmaiou no meio da sala. Os colegas foram apanhados de surpresa e até o levaram em braços para o confessionário.

Minutos antes, naquela emissão especial, Leomarte foi ao confessionário onde falou com Cristina Ferreira sobre as primeiras horas na casa. Foi então que a Voz decidiu dar-lhe uma missão: sempre que alguém discutir, o concorrente deve desmaiar.

O empresário não perdeu tempo e, mal regressou à sala, decidiu pôr a missão em prática. Os concorrentes ficaram estupefactos ao ver Leomarte desmaiar. Alguns acreditaram mesmo, outros nem tanto.