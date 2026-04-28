Ficou de levar uma sobremesa, mas tem pouco tempo? Este é o «pudim que nunca falha»

Tem um compromisso e ficou de levar uma sobremesa, mas está com pouco tempo? Não sabe o que preparar sem complicações e com garantia de sucesso? Leomarte Freire tem a solução perfeita: um «pudim que nunca falha».

Partilhada no Instagram pelo atual concorrente do Secret Story - Desafio Final, a receita promete ser tão simples quanto deliciosa. «Um pudim que nunca falha 🍮✨ cremoso, brilhante e cheio de sabor», escreveu, deixando água na boca aos seguidores.

A melhor parte? Não precisa de técnicas complicadas nem de ingredientes difíceis de encontrar. É aquela receita clássica, rápida de preparar e ideal para quem quer impressionar sem passar horas na cozinha. Veja em baixo a receita e o modo de preparação e faça um brilharete.

Receita

Calda:

– 2 chávenas de açúcar

– 1 chávena de água



Pudim:

– 6 ovos

– 2 latas de leite condensado

– leite (usar a mesma medida das latas)

Preparação

Comece por preparar o caramelo líquido, juntando a água com o açúcar até obter uma calda liquida e homogénea e cubra bem o fundo da forma.

No liquidificador, bata os ovos e junte o leite condensado e o leite. Misture tudo muito bem até obter um preparado homogéneo. Verta o líquido na forma com um coador e cubra com papel de alumínio. Leve a cozer em banho-maria, no forno pré-aquecido a 160ºC, durante cerca de 2h30.

Depois de pronto, deixe arrefecer completamente antes de desenformar — este passo é essencial para garantir a textura perfeita.

O resultado é um pudim suave, cremoso e com aquele brilho irresistível que faz qualquer mesa parecer mais especial. Se precisa de uma sobremesa rápida, prática e que agrade a todos, esta pode muito bem tornar-se a sua nova receita de eleição.