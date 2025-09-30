Polémica ex-concorrente de realitys da TVI está grávida e deixou todos em choque

Lia Tchissola, ex-concorrente do Love on Top, está grávida pela segunda vez! A boa notícia foi dada através das redes sociais, num post com várias fotografias a exibir a barriga.

Na legenda, escreveu: «Entrelaçámo-nos em silêncio, fundimo-nos em essência, em fé e em cicatriz. E desse lugar profundo, Deus nos deu o nosso milagre, o nosso arco-íris. Obrigada, meu Deus, por me escolher outra vez. E perdoa-me por ter duvidado de ti. Obrigada, meu bebé, por me transformares antes mesmo de te conhecer. E por me curares de uma dor que achei que não seria capaz de recuperar nunca».



«Já sentimos tanto amor por ti», terminou.

Veja as imagens na galeria acima.

À SELFIE, Lia contou que já existe uma data prevista para a chegada do bebé: «Vem no inverno, o meu little dragon [pequeno dragão]... “The winter is coming” [o inverno está a chegar, expressão usada na série Game of Thrones] nunca trouxe um significado tão grande».

A jovem admitiu que esta gravidez não estava nos planos do casal: «Não foi um plano nosso, foi de Deus». Lia revelou ainda que atravessou um momento difícil recentemente: «Sofri uma perda gestacional recente e este bebé chegou como cura».

O bebé será o primeiro filho em comum de Lia com o namorado, Brian. Já mãe de Kehlani, a influenciadora partilhou que também este será o segundo filho de Brian: «Ambos vamos reviver a experiência mais bonita das nossas vidas».

Quanto à reação da filha à novidade, Lia descreveu-a com ternura: «De uma forma mágica. Ela está radiante em ser mana mais velha. Nunca a vi tão empolgada nesse papel… Sei que, além de irmã, ela espera ganhar um(a) melhor amigo(a)».

Dedicada à maternidade, a ex-concorrente não deixa, contudo, os projetos pessoais de lado: «Não existe maior projeto que a maternidade. Mas, como sempre nas minhas loucuras, decidi também lançar a minha linha de perucas… que sai em breve!».