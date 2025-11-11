Grávida, ex-concorrente de reality show da TVI revela o sexo do bebé

As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top»

Lia Tchissola, ex-concorrente do Love On Top vive um dos momentos mais felizes da sua vida: vai ser mãe pela segunda vez. A influenciadora revelou, esta segunda-feira, dia 10, que vem aí mais uma menina, partilhando a novidade com os seguidores nas redes sociais.

A revelação aconteceu através de uma publicação no Instagram, onde a ex-concorrente mostrou várias fotografias do baby shower preparado para celebrar esta nova fase.

“Gratidão não é palavra que chegue para o que estou a sentir. Deus é mais. Muito mais do que os nossos sonhos e preces. Família... No dia 9 de novembro, alcancei mais uma vez o significado de felicidade. Obrigada a todos os que estiveram presentes e fizeram parte deste momento inesquecível. O meu coração transborda amor”, escreveu.

Mãe de uma menina chamada Kehlani, a ex-concorrente aproveitou ainda para deixar uma mensagem carinhosa ao companheiro, Brian, que também é pai de uma menina de uma relação anterior.

“Amo-te. Somos, agora, pais de três meninas e não há bênção maior do que esta. Quem diria, ‘mor?”, declarou.

A publicação, repleta de emoção, foi recebida com inúmeras mensagens de carinho e felicitações por parte dos seguidores, que não pouparam elogios ao casal e às imagens da festa, marcadas por tons delicados e uma atmosfera de puro amor.

