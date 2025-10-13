Ao Minuto

A espera terminou: saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9

  • Secret Story
  • Há 2h e 33min
expulsao

A gala deste domingo do Secret Story 9 ficou marcada por uma expulsão surpreendente. Lídia foi a concorrente menos votada pelo público, abandonando assim a casa mais vigiada do país.

A noite de gala do Secret Story 9 trouxe fortes emoções e um desfecho inesperado. Lídia foi a concorrente expulsa desta semana, depois de conquistar apenas 11% dos votos do público, tornando-se assim a menos votada da semana. Ana Cristina foi a segunda menos votada, com 17%, escapando por pouco à expulsão.

A decisão apanhou muitos de surpresa, tanto dentro do estúdio como entre os colegas da casa. Com a saída de Lídia, o jogo ganha uma nova dinâmica e os restantes concorrentes começam a sentir cada vez mais a pressão da competição.

Veja o momento aqui:

As alianças e estratégias prometem mudar nas próximas semanas, à medida que a casa do Secret Story 9 se aproxima de uma fase decisiva.

O reality show da TVI, conduzido por Cristina Ferreira, continua a surpreender a cada gala, com reviravoltas, segredos revelados e momentos que mantêm o público colado ao ecrã.

