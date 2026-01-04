«Odiada» e «manipulada»: Lídia corta relações em definitivo com Dylan, mas antes faz duras acusações

O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge e Lídia em imagens

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

Lídia e Dylan entraram no Secret Story 9 e já traziam uma amizade cá de fora. No entanto, o clima azedou entre os dois e, depois do confronto aceso que tiveram uma das galas finais do reality show da TVI, e de várias trocas de acusações nas redes sociais, decidiram mesmo cortar relações de forma definitiva.

A revelação foi feita pela jovem nortenha, através do Instagram. Lídia esteve a responder a algumas perguntas dos fãs e um deles quis saber se esta já tinha conversado com o ex-amigo. «Já resolveste as coisas com o Dylan?», questionou.

«Não, nem vou. Há pessoas que não merecem explicações, apenas limites», respondeu, sem papas na língua. Na mesma publicação, Lídia partilhou uma frase em tom de indireta. «Passas a ser odiada quando não podes ser manipulada», podia ler-se.

Ora veja tudo aqui: