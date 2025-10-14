Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

Revelado: Foi assim que Lídia e Dylan se conheceram antes de entrarem no «Secret Story»

📰 Lídia revela relação inesperada com Dylan após expulsão do Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»

Depois de abandonar a Casa dos Segredos, Lídia esteve no programa Dois às 10, onde conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos e fez revelações surpreendentes sobre a sua ligação a Dylan, concorrente que afinal já conhecia antes do reality show da TVI.

«Sabia do meu segredo», começou por confessar a terapeuta espiritual, explicando que Dylan tinha conhecimento do seu interesse pelo ocultismo. Recorde-se que o segredo de Lídia era: «Descobri a amante do meu pai através das cartas»: «Não era óbvio para a casa, mas era óbvio para ele. Ele só juntou um mais um», acrescentou.

Durante a entrevista, Lídia contou como se conheceram: «A mãe dele faz diretos no Facebook, eu também, e foi assim que nos cruzámos. Comecei a frequentar a casa dela, falamos muito, temos uma boa conexão. Como eu frequentava a casa da mãe dele, ele também estava presente. Na altura, vivia com ela e tudo mais».

Apesar da proximidade, a ex-concorrente garantiu que nenhum dos dois sabia que o outro iria participar no programa. «Nunca, nunca. Quando o vejo a entrar por aquela porta, só penso: “Bem, digo o meu nome ou vais dizer que me conheces?”», contou, divertida. «Quando ele me diz ‘Prazer, Dylan’, eu digo ‘Prazer, Lídia’».

A ex-concorrente admitiu ainda que nutria confiança e empatia especiais pelo gestor suíço: «Eu acho que, de todos, se fosse para entregar alguém o dinheiro que eu tinha na conta, então que fosse ele».