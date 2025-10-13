A reação que está viral: Lídia fica em choque total ao descobrir que Marisa e Pedro Jorge são casados

Depois de uma gala repleta de emoções e revelações, Lídia foi a concorrente escolhida pelo público para abandonar o «Secret Story – Casa dos Segredos». Já no estúdio, a ex-participante não escondeu a surpresa ao descobrir um dos segredos mais inesperados desta edição: Pedro Jorge e Marisa são, afinal, casados.

“Não pode! Não pode! A sério?”, reagiu Lídia, visivelmente espantada, ao ser confrontada com a verdade. A descoberta deixou a ex-concorrente sem palavras, uma vez que dentro da casa nunca desconfiou da relação que o casal conseguiu manter em segredo até agora.

Mas as surpresas não ficaram por aqui. Lídia ficou ainda a saber que Bruna enfrentou recentemente um linfoma, um segredo que também a deixou com visível comoção.

