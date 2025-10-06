Secret Story 9: Há mais dois segredos revelados - e não vai acreditar a quem pertencem

Na noite deste domingo, 5 de outubro, a Casa foi palco de uma Gala repleta de emoções à flor da pele. Entre surpresas, lágrimas e revelações inesperadas, os concorrentes e o público viveram momentos intensos.

A noite ficou ainda mais quente quando foram desvendados dois novos segredos. Lídia partilhou o segredo que guardava desde o início da sua participação: «Descobri a amante do meu pai nas cartas».

Mas as revelações não ficaram por aqui. O momento mais tenso da gala foi, sem dúvida, a expulsão de Sandro, que se despediu dos colegas e, ao chegar a estúdio, revelou também o seu segredo: «Já fui obeso».

Fique a conhecer a lista completa dos segredos e (alguns) nomes de a quem pertencem:

1. Somos os guardiães da voz – Mariana e Rui

2. A mãe dos meus filhos está na casa - Pedro

3. Descobri a amante do meu pai nas cartas - Lídia

4. Sofro de bananofobia

5. Fui criado/a por um cantor famoso

6. Na minha aldeia acreditam que sou um milagre

7. Tenho um altar de objetos sexuais- Carina

8. Os meus pais são milionários

9. Fui assaltado/a à mão armada

10. O meu marido está na casa – Marisa

11. Fui pedida em casamento na gala de estreia – Liliana

12. Tive um gémeo evanescente- Bruno Miguel

13. Casei sozinho/a

14. Já fui obeso/a - Sandro

15. Envolvi-me com uma concorrente da casa – Fábio

16. Cancelei o meu casamento por causa da dama de honor

17. Estive entre a vida e a morte

18. Fui escolhida pelo público - Raquel

19. Vivi em pobreza extrema numa casa com ratos e cobras – Fábio Daniel

20. Fui diagnosticado/a com um linfoma - Bruna

21. Fiz doações de óvulos por dinheiro