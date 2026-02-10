Aos 81 anos, Lili Caneças «diz adeus» a uma das maiores paixões da sua vida

Lili Caneças tomou uma decisão drástica para a sua vida. A ex-concorrente da Quinta das Celebridades deixou de praticar a atividade que tanto gostava na neve. Foi através das redes sociais que a socialite manifestou, na passada segunda-feira, dia 9 de fevereiro, uma sentida declaração de amor ao ski.

Na legenda da fotografia onde surge ao lado da filha, perfeitamente equipadas para a prática desta atividade, Lili Caneças explicou os motivos que a levaram a esta decisão:

«Sempre adorei esquiar, e desde sempre levei os meus filhos ainda pequenos comigo que também adoram, inclusive a minha filha Rita é monitora de ski , mas como neste desporto se dá quedas, decidi parar porque quando envelhecemos temos de minimizar os riscos, uma perna partida na minha idade é um perigo.», começou por escrever.

No final, a ex-concorrente deixou claro como tem combatido a falta deste desporto e deixou ainda um conselho a quem quer experimentar:

«Assim disse adeus a esquiar, agora tenho-me deliciado a ver os Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026 no canal Eurosport, uma maravilha e quem nunca experimentou, tente numa escola ou com professor particular, não o faça sozinho, é uma sensação poderosa de liberdade, e tenha uma boa semana a fazer desporto.», concluiu.