Há 15 anos entrou no Big Brother e desistiu. Hoje vive pesadelo no Dubai: «Dormimos no carro (…) várias explosões»

Ao Minuto

12:06
Clima aqueceu. «Massagens do Olimpo» colocam em prática os dotes e estas são as primeiras cobaias
01:52

Clima aqueceu. «Massagens do Olimpo» colocam em prática os dotes e estas são as primeiras cobaias

11:48
Concorrentes em êxtase com o tão aguardado desfile das Massagens do Olimpo
01:32

Concorrentes em êxtase com o tão aguardado desfile das Massagens do Olimpo

11:48
Afinal, Eva não é ruiva? Reveladas fotos nunca antes vistas da «Ariel» do Secret Story 10

Afinal, Eva não é ruiva? Reveladas fotos nunca antes vistas da «Ariel» do Secret Story 10

11:45
Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

11:44
Jéssica faz partilha pessoal que envolve estrelato e a relação amorosa
03:21

Jéssica faz partilha pessoal que envolve estrelato e a relação amorosa

11:24
Carta da traição: Catarina deixa Ana rendida com justificação de peso
01:58

Carta da traição: Catarina deixa Ana rendida com justificação de peso

11:20
Cartomante Catarina lança cartas a Tiago e Ricardo João e as reações são totalmente opostas
01:46

Cartomante Catarina lança cartas a Tiago e Ricardo João e as reações são totalmente opostas

11:09
«És tão falso»: Diana Dora atira farpa a Ricardo João e o motivo é hilariante
02:07

«És tão falso»: Diana Dora atira farpa a Ricardo João e o motivo é hilariante

10:27
Subestimada pelos colegas? Diana Dora mostra-se chateada: «Pensam que ando aqui a dormir»
01:05

Subestimada pelos colegas? Diana Dora mostra-se chateada: «Pensam que ando aqui a dormir»

10:18
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas
02:07

Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas

10:06
«Foi a primeira noite em que...»: Sara reúne todos na sala para deixar aviso
02:20

«Foi a primeira noite em que...»: Sara reúne todos na sala para deixar aviso

10:06
Casa acorda com nova dinâmica! Sara propõe desafio hilariante a todos os concorrentes
02:20

Casa acorda com nova dinâmica! Sara propõe desafio hilariante a todos os concorrentes

01:32
Tiago na mira de Sara: «Porque é que estás com cara de nojo?»
03:41

Tiago na mira de Sara: «Porque é que estás com cara de nojo?»

01:24
Sanção pesada! Hugo perde "fortuna" e é automaticamente nomeado após desrespeitar as regras da Voz
01:54

Sanção pesada! Hugo perde "fortuna" e é automaticamente nomeado após desrespeitar as regras da Voz

01:20
Pedro incomodado com piada de Hugo e João não perdoa: «Não tens de justificar, pede desculpa»
04:04

Pedro incomodado com piada de Hugo e João não perdoa: «Não tens de justificar, pede desculpa»

01:14
Hélder desconfia que João tem a ex-namorada na casa: «Ele falou em mentiras num casting...»
02:09

Hélder desconfia que João tem a ex-namorada na casa: «Ele falou em mentiras num casting...»

01:09
«É mentira»: quase a chorar, João sai do confessionário transtornado após ver casting de Catarina
02:53

«É mentira»: quase a chorar, João sai do confessionário transtornado após ver casting de Catarina

00:38
Eva e Ariana intrigadas com um quadro da casa: e apontam para teoria de segredo mirabolante
01:05

Eva e Ariana intrigadas com um quadro da casa: e apontam para teoria de segredo mirabolante

00:03
Hugo mostra-se desolado após nomeação direta: «Prefiro levar agora as duras e aprender»
03:50

Hugo mostra-se desolado após nomeação direta: «Prefiro levar agora as duras e aprender»

23:40
Tiago desabafa sobre atritos com Ariana: «Não estou a conseguir...»
02:48

Tiago desabafa sobre atritos com Ariana: «Não estou a conseguir...»

23:03
Concorrentes com medo das nomeações: «Até podes ser expulso amanhã»
02:22

Concorrentes com medo das nomeações: «Até podes ser expulso amanhã»

23:01
Depois de uma sanção, estes são os nomeados do Secret Story 10: saiba quem está em risco

Depois de uma sanção, estes são os nomeados do Secret Story 10: saiba quem está em risco

22:47
Ariana e Diogo arrasam postura e «incoerência» de Tiago: «Paz? Onde é que está a paz ali?»
03:49

Ariana e Diogo arrasam postura e «incoerência» de Tiago: «Paz? Onde é que está a paz ali?»

22:44
Hugo reage a sanção dada pela Voz e recebe apoio por parte dos colegas: «Se fosse eu...»
03:25

Hugo reage a sanção dada pela Voz e recebe apoio por parte dos colegas: «Se fosse eu...»

22:26
Escolhas feitas: estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo
02:39

Escolhas feitas: estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo

Acompanhe ao minuto

Há 15 anos entrou no Big Brother e desistiu. Hoje vive pesadelo no Dubai: «Dormimos no carro (…) várias explosões»

Há 15 anos entrou no Big Brother e desistiu. Hoje vive pesadelo no Dubai: «Dormimos no carro (…) várias explosões» - Big Brother

A ex-concorrente e modelo está a viver no Dubai, País que está a ser atacado pelo Irão, na sequência do conflito com os Estados Unidos da América e Israel.

A vida muda em instantes e que o digam todos aqueles que viviam tranquilamente no Dubai, até este sofrer ataques de retaliação da parte do Irão, na sequência do conflito entre os Estados Unidos da América e Israel.

Liliana Aguiar é uma delas e tem recorrido às redes sociais para relatar o pesadelo que tem vivido nos últimos dias no Dubai, onde vive com o marido e os filhos.

«Um dia antes de tudo mudar… Neste dia, estive a trabalhar no Atlantis, na Palme (...) Foi um dia tão especial, cheio de sorrisos, boas conversas e convívio», escreveu a ex-concorrente do Big Brother. 



«Momentos assim lembram-nos do quanto é importante viver a vida ao máximo e aproveitar cada minuto (...) quando menos esperamos, podemos ficar presos e não conseguir sair (...) A todos os portugueses no Dubai e a todas as pessoas que estão a viver tempos difíceis agora: força, coragem e calma», acrescentou. 

Numa outra publicação, escrita pelo marido Francisco Nunes, em colaboração consigo, lê-se: «Hoje dormimos no carro na garagem! Felizmente temos um carro grande, de sete lugares. Baixámos os bancos lá atrás, fizemos quase uma “tenda improvisada” e os miúdos acharam que era uma festa. Dormiram lá atrás como se fosse uma aventura». 

«Colocámos tudo o que era essencial: Passaportes. Dinheiro. Bens de maior valor. Itens de primeira necessidade. Tudo preparado… caso fosse preciso sair de repente. Ficámos até às 7h da manhã. Quando as coisas acalmaram um pouco, subimos, tomámos banho e reorganizámo-nos», relatou. 

Na mesma partilha lê-se ainda: «Desde as 10h voltámos a ouvir várias explosões. Sabemos que são interceções a drones e mísseis. A defesa dos Emirados está a fazer um trabalho incrível. Vivemos numa cidade segura e isso hoje sente-se ainda mais». 

«Estamos em casa. Afastámos os sofás das janelas. Estamos resguardados. Vivemos num condomínio muito bom, demos uma volta lá em baixo para perceber o ambiente e seguimos atentos. Hoje à noite sabemos que poderá ser intenso outra vez. Mas estamos bem. Estamos juntos. E isso é o que importa», sublinharam. 

Na última partilha sobre o que está a viver no Dubai, Liliana Aguiar quis deixar uma mensagem positiva: «Os últimos dias não têm sido fáceis. As aulas passaram para online, a rotina mudou de um dia para o outro… e por mais que tentemos proteger os nossos filhos, eles sentem». 



«Nós evitamos notícias, evitamos detalhes, mas não dá para fingir que nada está a acontecer. Já vivemos algumas situações aqui e é impossível não mexer connosco. Mas hoje eu fiz uma escolha. Escolhi normalizar. Escolhi manter a rotina. Escolhi rir, brincar, cozinhar, organizar… porque eles precisam sentir que está tudo bem, mesmo quando o mundo lá fora parece incerto», adiantou. 

A modelo reiterou: «Tenho muita fé que isto vai passar rápido. Que vamos voltar a dormir tranquilos, sem medo de ouvir uma sirene ou um estrondo. Dubai é casa para mim. É a minha casa neste momento. Confio plenamente no governo e na segurança daqui. Sei que é mais um capítulo, mais uma experiência que vamos contar». 
 
Temas: Liliana Aguiar Dubai

