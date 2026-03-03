Há 15 anos entrou no Big Brother e desistiu. Hoje vive pesadelo no Dubai: «Dormimos no carro (…) várias explosões»

A vida muda em instantes e que o digam todos aqueles que viviam tranquilamente no Dubai, até este sofrer ataques de retaliação da parte do Irão, na sequência do conflito entre os Estados Unidos da América e Israel.

Liliana Aguiar é uma delas e tem recorrido às redes sociais para relatar o pesadelo que tem vivido nos últimos dias no Dubai, onde vive com o marido e os filhos.

«Um dia antes de tudo mudar… Neste dia, estive a trabalhar no Atlantis, na Palme (...) Foi um dia tão especial, cheio de sorrisos, boas conversas e convívio», escreveu a ex-concorrente do Big Brother.





«Momentos assim lembram-nos do quanto é importante viver a vida ao máximo e aproveitar cada minuto (...) quando menos esperamos, podemos ficar presos e não conseguir sair (...) A todos os portugueses no Dubai e a todas as pessoas que estão a viver tempos difíceis agora: força, coragem e calma», acrescentou.

Numa outra publicação, escrita pelo marido Francisco Nunes, em colaboração consigo, lê-se: «Hoje dormimos no carro na garagem! Felizmente temos um carro grande, de sete lugares. Baixámos os bancos lá atrás, fizemos quase uma “tenda improvisada” e os miúdos acharam que era uma festa. Dormiram lá atrás como se fosse uma aventura».



«Colocámos tudo o que era essencial: Passaportes. Dinheiro. Bens de maior valor. Itens de primeira necessidade. Tudo preparado… caso fosse preciso sair de repente. Ficámos até às 7h da manhã. Quando as coisas acalmaram um pouco, subimos, tomámos banho e reorganizámo-nos», relatou.

Na mesma partilha lê-se ainda: «Desde as 10h voltámos a ouvir várias explosões. Sabemos que são interceções a drones e mísseis. A defesa dos Emirados está a fazer um trabalho incrível. Vivemos numa cidade segura e isso hoje sente-se ainda mais».



«Estamos em casa. Afastámos os sofás das janelas. Estamos resguardados. Vivemos num condomínio muito bom, demos uma volta lá em baixo para perceber o ambiente e seguimos atentos. Hoje à noite sabemos que poderá ser intenso outra vez. Mas estamos bem. Estamos juntos. E isso é o que importa», sublinharam.

Na última partilha sobre o que está a viver no Dubai, Liliana Aguiar quis deixar uma mensagem positiva: «Os últimos dias não têm sido fáceis. As aulas passaram para online, a rotina mudou de um dia para o outro… e por mais que tentemos proteger os nossos filhos, eles sentem».





«Nós evitamos notícias, evitamos detalhes, mas não dá para fingir que nada está a acontecer. Já vivemos algumas situações aqui e é impossível não mexer connosco. Mas hoje eu fiz uma escolha. Escolhi normalizar. Escolhi manter a rotina. Escolhi rir, brincar, cozinhar, organizar… porque eles precisam sentir que está tudo bem, mesmo quando o mundo lá fora parece incerto», adiantou.

A modelo reiterou: «Tenho muita fé que isto vai passar rápido. Que vamos voltar a dormir tranquilos, sem medo de ouvir uma sirene ou um estrondo. Dubai é casa para mim. É a minha casa neste momento. Confio plenamente no governo e na segurança daqui. Sei que é mais um capítulo, mais uma experiência que vamos contar».

