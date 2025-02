Gratidão em destaque: Liliana Almeida provoca com mensagem misteriosa após entrada de Bruno de Carvalho!

Mensagem a Bruno de Carvalho: Liliana Almeida reagiu nas redes sociais com um story enigmático, que levantou suspeitas sobre sua reação à entrada do ex-marido no Secret Story Desafio Final.

A entrada de Bruno de Carvalho no Secret Story – Desafio Final agitou o ambiente dentro da casa e, fora dela, não foi diferente. Após Bruno de Carvalho ter feito a sua estreia na gala de domingo, 9 de fevereiro, uma interação com as concorrentes Inês Morais e Vânia Sá chamou a atenção, especialmente devido à famosa palavra «gratidão», que gerou um momento de tensão.

Poucos minutos depois de Bruno de Carvalho ter cruzado a porta da casa, foi desafiado a entregar um «dragão» (para atribuir força e domínio) e um «rato» (para fragilidade) a duas das rivais, Inês Morais e Vânia Sá.

Para Inês Morais, Bruno de Carvalho deu o «dragão», afirmando que a concorrente, por ser mais nova, lhe parecia mais forte. A reação de Inês não se fez esperar: «Gratidão».

Contudo, a palavra «gratidão» não foi bem recebida por Bruno de Carvalho, que respondeu de imediato: «Tu não me digas gratidão, pelo amor de Deus. Tu não me digas gratidão, que eu tiro-te já o dragão da mão». A situação tornou-se ainda mais interessante quando Inês Morais lembrou que Liliana Almeida, ex-mulher de Bruno de Carvalho, usava frequentemente essa expressão.

Bruno de Carvalho não perdeu tempo em esclarecer: «Primeiro, a Liliana não está neste jogo. Segundo, não me digas gratidão, a mim diz-me: «Obrigado, fixe, meu». A intervenção de Bruno não passou despercebida, e a tensão aumentou com as referências à ex-mulher.

Pouco depois, Liliana Almeida, também ex-concorrente do «Big Brother» e presença habitual nas redes sociais, reagiu de forma subtil. A cantora partilhou um storie no Instagram, onde mostrava uma lareira e escreveu: «Gratidão».

A publicação foi rapidamente interpretada pelos seguidores como uma resposta ao regresso do ex-marido ao Secret Story, gerou especulação sobre a sua opinião sobre a entrada de Bruno no Secret Story Desafio Final.