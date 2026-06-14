Separados? Fábio Pereira responde após revelação de Marisa Susana sobre relação Liliana: «Não está bem...»

A gala deste domingo do Secret Story: Desafio Final ficou marcada por um novo confronto entre Marisa Susana e Liliana Oliveira, desta vez com a vida pessoal da concorrente a entrar na discussão.

Tudo aconteceu quando Marisa Susana sugeriu que a relação entre Liliana e Fábio Pereira não estará a atravessar a melhor fase_ «Ela, pelos vistos, não está bem com o namorado, mas vem para aqui dizer que está nas cinco maravilhas» , afirmou a concorrente, garantindo que a informação lhe foi transmitida por outras pessoas.

Liliana reagiu de imediato e desvalorizou as palavras da colega: «Eu estou muito bem com o Fábio e, se Deus quiser, estaremos. Convido-te para fazeres o planeamento do casamento», respondeu, entre a ironia e a provocação.

A polémica não ficou por aí. Em estúdio, Fábio Pereira foi chamado a comentar as declarações e mostrou-se visivelmente desagradado com a situação: «Isto é mais do mesmo. A Marisa Susana tem feito isto constantemente. São mentiras atrás de mentiras», começou por dizer.

O ex-concorrente considerou ainda que a estratégia passa por desestabilizar a namorada numa fase decisiva do jogo: «Está a tentar de tudo para tirar a Liliana do sério, mas nós sabemos a verdade e estamos de consciência tranquila», acrescentou.

Questionado por Cristina Ferreira sobre se existiu algum episódio que pudesse justificar os rumores, Fábio negou qualquer problema entre os dois. «Não aconteceu nada. Juro pelos meus sobrinhos que não aconteceu nada que possa ser pegado», garantiu.

As declarações acabaram por alimentar mais um momento de tensão numa gala que ficou marcada por vários confrontos e acusações entre os concorrentes.