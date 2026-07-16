Liliana, do ‘Secret Story 10’, recebe a notícia que mais desejava: «Não é necessário quimioterapia»

Depois de meses marcados pela luta contra o cancro da mãe, Liliana, ex-concorrente do ‘Secret Story 10’, tem finalmente motivos para celebrar.

Através de um vídeo partilhado no TikTok, onde surge num momento de felicidade ao lado da filha, a antiga participante do reality show da TVI revelou ter recebido uma notícia muito aguardada sobre o seu estado de saúde: «A mãe liga e a notícia que tem, NÃO É NECESSÁRIO QUIMIOTERAPIA», escreveu na legenda da publicação.

Visivelmente emocionada, Liliana admitiu que esta era uma das maiores preocupações nesta nova fase do tratamento: «O que mais temíamos neste próximo passo, mas Deus é grande 🙏🏼 e o bicho para já está controlado», acrescentou.

A ex-concorrente terminou a publicação com uma mensagem de gratidão e esperança: «Hoje só temos motivos para festejar e agradecer.»

A notícia rapidamente emocionou os seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho, apoio e felicitações por mais esta conquista na batalha contra a doença.

Depois de tantos meses de incerteza, o dia é de celebração para Liliana, que não escondeu a emoção por poder, finalmente, respirar de alívio e agradecer por esta importante vitória.