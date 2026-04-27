Após sair do Secret Story, Liliana mostra-se em casa com a família. E o lar luxuoso chama a atenção

Depois de semanas intensas dentro da casa mais vigiada do país, Liliana Araújo regressou finalmente à sua rotina — e fez questão de assinalar o momento com uma partilha especial. A finalista do Secret Story 10 mostrou-se ao lado da filha, Maria, e do marido, Ricky, num registo familiar marcado pela alegria e pelo alívio de estarem novamente juntos.

A cumplicidade entre os três é evidente, num cenário que transmite conforto e estabilidade após a exigente experiência no reality show. Os seguidores rapidamente reagiram, destacando o carinho da família e a felicidade estampada no rosto da ex-concorrente.

No entanto, houve outro detalhe que não passou despercebido e que rapidamente gerou comentários: o interior da casa. Com um estilo moderno e sofisticado, o espaço destaca-se pelas linhas minimalistas, tons neutros e uma iluminação cuidada. A escadaria, com degraus iluminados, assume-se como um dos elementos centrais da decoração, reforçando a sensação de requinte, luxo e amplitude.

Entre peças decorativas elegantes e um ambiente contemporâneo, o lar de Liliana acabou por roubar atenções nas redes sociais, sendo descrito por muitos como digno de revista. Depois de uma jornada intensa no Secret Story, o regresso não podia ter sido mais simbólico: em família, em casa — e rodeada de conforto.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens da casa de sonho de Liliana Araújo e Ricky.