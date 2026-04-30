Finalista do Secret Story muda de visual. E é a filha de quatro anos quem lhe corta o cabelo

Todos os dias falamos de mudanças de visual, mas esta é especial: Liliana Araújo, conhecida do grande público pela sua participação no Secret Story 10, onde conquistou o terceiro lugar, decidiu mudar de visual. Mas o momento ganhou um significado ainda mais especial pois foi a própria filha a cortar o cabelo da mãe.

Liliana confiou à filha - Maria de quatro ano - a tarefa de cortar uma das pontas, transformando uma simples ida ao cabeleireiro num momento único entre mãe e filha. O instante foi registado em vídeo e posteriormente partilhado nas redes sociais, onde rapidamente se tornou viral.

Nas imagens, é possível ver Maria concentrada e orgulhosa, enquanto segura na tesoura com a ajuda de um adulto, arrancando sorrisos a quem assiste. Liliana, por sua vez, mostra-se descontraída, valorizando mais o significado do momento do que o resultado final do corte.

A publicação tem sido alvo de inúmeros comentários positivos, com seguidores a elogiar a relação próxima entre mãe e filha e a espontaneidade do momento. Muitos destacam a ternura da iniciativa e a forma como Liliana decidiu envolver Maria numa decisão pessoal, tornando-a ainda mais especial.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o resultado final desta mudança de visual de Liliana Araújo.