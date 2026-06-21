Filha de ex-concorrente do Secret Story enfrenta novo desafio e a mãe não esconde a emoção: «Coração apertado...»

A finalista do Secret Story 10, Liliana Araújo, recorreu ao Instagram para assinalar o início de uma nova etapa para a Maria, a filha, deixando uma mensagem carregada de emoção.

A filha de Liliana e Ricky vai entrar para a escola e a finalista do Secret Story 10 revelou tudo sobre a visita à futura escola da filha. «Hoje começa um dia muito importante», começou por escrever na legenda de um conjunto de imagens. De seguida, Liliana Araújo admitiu estar a viver o momento com alguma ansiedade: «Coração apertado, mas tudo vai dar certo. Mandem muita força para a mini influencer que ela precisa».

Recorde-se que Maria é fruto da relação de Liliana Araújo com Ricky.

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