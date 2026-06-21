Filha de ex-concorrente do Secret Story enfrenta novo desafio e a mãe não esconde a emoção: «Coração apertado...»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

11:36
João Ricardo e Sara surpreendem ao elogiar fortemente o maior antagonista: «Muito bem...» - Big Brother
01:38

João Ricardo e Sara surpreendem ao elogiar fortemente o maior antagonista: «Muito bem...»

11:22
Inédito. Sara revela qual foi a reação ao perceber com quem ia entrar no Secret Story - Desafio Final - Big Brother
01:54

Inédito. Sara revela qual foi a reação ao perceber com quem ia entrar no Secret Story - Desafio Final

10:36
João Ricardo lança farpa a Leandro sobre Pedro Jorge: «Mandaste-o...» - Big Brother
01:42

João Ricardo lança farpa a Leandro sobre Pedro Jorge: «Mandaste-o...»

10:17
Manhã agitada. Leandro aproveita a desarrumação da sala para provocar Pedro Jorge - Big Brother
05:07

Manhã agitada. Leandro aproveita a desarrumação da sala para provocar Pedro Jorge

00:00
Emocionante: Sara assinala o aniversário do filho. E estas foram todas as surpresas preparadas - Big Brother
04:13

Emocionante: Sara assinala o aniversário do filho. E estas foram todas as surpresas preparadas

22:54
Sara escolheu o filme mas não agradou a todos. A reação de Leandro é de chorar a rir - Big Brother
03:00

Sara escolheu o filme mas não agradou a todos. A reação de Leandro é de chorar a rir

22:24
Momento carinhoso na casa acaba em despique entre Leandro e Pedro Jorge: «Não deves estar bem com a vida que tens» - Big Brother
01:27

Momento carinhoso na casa acaba em despique entre Leandro e Pedro Jorge: «Não deves estar bem com a vida que tens»

22:03
João Ricardo aconselha Bruno e o concorrente responde-lhe torto: «Se para ti...» - Big Brother
01:07

João Ricardo aconselha Bruno e o concorrente responde-lhe torto: «Se para ti...»

20:55
«Dá-lhe jeito»: Bruno arrasa Marisa Susana e fala mal do jogo da concorrente - Big Brother
00:54

«Dá-lhe jeito»: Bruno arrasa Marisa Susana e fala mal do jogo da concorrente

20:54
Fortes criticas a Pedro Jorge: Homens da casa expõe o colega e não deixam nada por dizer - Big Brother
06:49

Fortes criticas a Pedro Jorge: Homens da casa expõe o colega e não deixam nada por dizer

17:36
Pedro Jorge passa-se com Leandro: «Já viste bem a tua prestação aqui dentro!?» - Big Brother
02:51

Pedro Jorge passa-se com Leandro: «Já viste bem a tua prestação aqui dentro!?»

17:34
Pedro Jorge e Leandro numa discussão mais forte que nunca! Voz é obrigada a fazer um aviso - Big Brother
05:14

Pedro Jorge e Leandro numa discussão mais forte que nunca! Voz é obrigada a fazer um aviso

15:21
Não se podem ver. Leandro e Pedro Jorge deixam o ambiente pesado: «Não sabes ter um diálogo» - Big Brother
04:42

Não se podem ver. Leandro e Pedro Jorge deixam o ambiente pesado: «Não sabes ter um diálogo»

15:18
«Não é amigo de ninguém»: Pedro Jorge entra em picardia com Leandro - Big Brother
03:57

«Não é amigo de ninguém»: Pedro Jorge entra em picardia com Leandro

13:47
Sara acusa Leandro: «A pessoa que mais me insultou nesta casa» - Big Brother
10:17

Sara acusa Leandro: «A pessoa que mais me insultou nesta casa»

12:44
Marisa Susana passa-se com Sara: «És falsa!» - Big Brother
06:56

Marisa Susana passa-se com Sara: «És falsa!»

12:38
João Ricardo pica Marisa Susana: «Estás a ser criancinha e eu não tenho paciência» - Big Brother
03:51

João Ricardo pica Marisa Susana: «Estás a ser criancinha e eu não tenho paciência»

12:36
João Ricardo lança provocação: «Será que a Marisa Susana estava comigo por conveniência?» - Big Brother
09:20

João Ricardo lança provocação: «Será que a Marisa Susana estava comigo por conveniência?»

12:26
João Ricardo intervém e defende Sara perante Marisa Susana: «Foi das pessoas que mais te defendeu» - Big Brother
05:11

João Ricardo intervém e defende Sara perante Marisa Susana: «Foi das pessoas que mais te defendeu»

12:18
Tensão no ar! Sara incrédula com revelação de Marisa Susana: «Ai que mentira...» - Big Brother
09:24

Tensão no ar! Sara incrédula com revelação de Marisa Susana: «Ai que mentira...»

12:07
Marisa Susana e Sara em picardia: «Estou cheia de medo...» - Big Brother
06:07

Marisa Susana e Sara em picardia: «Estou cheia de medo...»

11:55
Leandro indignado: «Isto é uma vergonha!» - Big Brother
04:54

Leandro indignado: «Isto é uma vergonha!»

11:16
Leandro no limite com Pedro Jorge: «Sempre a mandar bocas... Achas isto normal!?» - Big Brother
03:06

Leandro no limite com Pedro Jorge: «Sempre a mandar bocas... Achas isto normal!?»

01:31
João Ricardo arrasa atitudes de Marisa Susana: «Meter em causa as origens da miúda...» - Big Brother
02:36

João Ricardo arrasa atitudes de Marisa Susana: «Meter em causa as origens da miúda...»

01:00
João Ricardo provoca Sara e Marisa aproxima-se para ouvir conversa privada - Big Brother
03:01

João Ricardo provoca Sara e Marisa aproxima-se para ouvir conversa privada

Acompanhe ao minuto

Filha de ex-concorrente do Secret Story enfrenta novo desafio e a mãe não esconde a emoção: «Coração apertado...»

Filha de ex-concorrente do Secret Story enfrenta novo desafio e a mãe não esconde a emoção: «Coração apertado...» - Big Brother

Um momento importante na vida da filha levou Liliana Araújo a partilhar com os seguidores aquilo que lhe vai na alma.

A finalista do Secret Story 10, Liliana Araújo, recorreu ao Instagram para assinalar o início de uma nova etapa para a Maria, a filha, deixando uma mensagem carregada de emoção.

A filha de Liliana e Ricky vai entrar para a escola e a finalista do Secret Story 10 revelou tudo sobre a visita à futura escola da filha. «Hoje começa um dia muito importante», começou por escrever na legenda de um conjunto de imagens. De seguida, Liliana Araújo admitiu estar a viver o momento com alguma ansiedade: «Coração apertado, mas tudo vai dar certo. Mandem muita força para a mini influencer que ela precisa».

Recorde-se que Maria é fruto da relação de Liliana Araújo com Ricky.

Veja o vídeo.

Relacionados

Eva Pais surpreende filha de Liliana e gesto inesperado está a derreter fãs

Finalista do Secret Story apoia a mãe na luta contra o cancro e vive dia de medo: «Foi operada»

Fora do Secret Story, ex-concorrente vive pesadelo com a mãe: «Descobrimos o tumor...»

Após sair do Secret Story, Liliana mostra-se em casa com a família. E o lar luxuoso chama a atenção
Temas: Liliana Araújo Ricky Filha Nova Fase

Fora da Casa

Cristina Ferreira e João Monteiro em sintonia total num vídeo que está a deixar os fãs rendidos

Cristina Ferreira e João Monteiro em sintonia total num vídeo que está a deixar os fãs rendidos

Ontem às 19:34
Mudança radical: Ex-concorrente confia o seu novo look a uma estrela da TVI e o resultado já viralizou

Mudança radical: Ex-concorrente confia o seu novo look a uma estrela da TVI e o resultado já viralizou

Ontem às 17:42
Ao lado de Fábio, Liliana faz anúncio inesperado e deixa seguidores surpreendidos: «O nosso filho»

Ao lado de Fábio, Liliana faz anúncio inesperado e deixa seguidores surpreendidos: «O nosso filho»

Ontem às 17:30
Pura ternura: Avó de Marco Costa dança com a bisneta e o momento vai deixá-lo emocionado

Pura ternura: Avó de Marco Costa dança com a bisneta e o momento vai deixá-lo emocionado

Ontem às 16:18
Depois do reality show, Nufla toma decisão marcante e mostra resultado nas redes sociais

Depois do reality show, Nufla toma decisão marcante e mostra resultado nas redes sociais

Ontem às 15:21
Parece caro, mas custa uma fração do que imagina: O acessório que está a conquistar os festivais

Parece caro, mas custa uma fração do que imagina: O acessório que está a conquistar os festivais

Ontem às 14:31
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Depois do reality show, Nufla toma decisão marcante e mostra resultado nas redes sociais

Depois do reality show, Nufla toma decisão marcante e mostra resultado nas redes sociais

Ontem às 15:21
Ao lado de Fábio, Liliana faz anúncio inesperado e deixa seguidores surpreendidos: «O nosso filho»

Ao lado de Fábio, Liliana faz anúncio inesperado e deixa seguidores surpreendidos: «O nosso filho»

Ontem às 17:30
Carolina Braga voltou para os braços do 'ex' Diogo e agora estão noivos! As imagens do pedido de casamento

Carolina Braga voltou para os braços do 'ex' Diogo e agora estão noivos! As imagens do pedido de casamento

11 jun, 15:13
De "Secret Story" à música: o percurso marcante de Nufla, a mulher que conquistou o público com a alma

De "Secret Story" à música: o percurso marcante de Nufla, a mulher que conquistou o público com a alma

9 jul 2025, 11:44
Mudança radical: Ex-concorrente confia o seu novo look a uma estrela da TVI e o resultado já viralizou

Mudança radical: Ex-concorrente confia o seu novo look a uma estrela da TVI e o resultado já viralizou

Ontem às 17:42
Ver Mais

Notícias

Filha de ex-concorrente do Secret Story enfrenta novo desafio e a mãe não esconde a emoção: «Coração apertado...»

Filha de ex-concorrente do Secret Story enfrenta novo desafio e a mãe não esconde a emoção: «Coração apertado...»

Há 3h e 19min
Cristina Ferreira e João Monteiro em sintonia total num vídeo que está a deixar os fãs rendidos

Cristina Ferreira e João Monteiro em sintonia total num vídeo que está a deixar os fãs rendidos

Ontem às 19:34
Mudança radical: Ex-concorrente confia o seu novo look a uma estrela da TVI e o resultado já viralizou

Mudança radical: Ex-concorrente confia o seu novo look a uma estrela da TVI e o resultado já viralizou

Ontem às 17:42
Ao lado de Fábio, Liliana faz anúncio inesperado e deixa seguidores surpreendidos: «O nosso filho»

Ao lado de Fábio, Liliana faz anúncio inesperado e deixa seguidores surpreendidos: «O nosso filho»

Ontem às 17:30
Pura ternura: Avó de Marco Costa dança com a bisneta e o momento vai deixá-lo emocionado

Pura ternura: Avó de Marco Costa dança com a bisneta e o momento vai deixá-lo emocionado

Ontem às 16:18
Ver Mais Notícias

Opinião

Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

19 jun, 19:15
Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

19 jun, 01:06
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

19 jun, 00:31
Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

19 jun, 00:23
Inês Morais surpreende com opinião sobre João Ricardo: «Arrasta o Pedro para isto com a Sara...»

Inês Morais surpreende com opinião sobre João Ricardo: «Arrasta o Pedro para isto com a Sara...»

18 jun, 17:34
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

16 jun, 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

João Ricardo e Sara surpreendem ao elogiar fortemente o maior antagonista: «Muito bem...»
01:38

João Ricardo e Sara surpreendem ao elogiar fortemente o maior antagonista: «Muito bem...»

Há 3h e 2min
Inédito. Sara revela qual foi a reação ao perceber com quem ia entrar no Secret Story - Desafio Final
01:54

Inédito. Sara revela qual foi a reação ao perceber com quem ia entrar no Secret Story - Desafio Final

Há 3h e 16min
Filha de ex-concorrente do Secret Story enfrenta novo desafio e a mãe não esconde a emoção: «Coração apertado...»

Filha de ex-concorrente do Secret Story enfrenta novo desafio e a mãe não esconde a emoção: «Coração apertado...»

Há 3h e 19min
João Ricardo lança farpa a Leandro sobre Pedro Jorge: «Mandaste-o...»
01:42

João Ricardo lança farpa a Leandro sobre Pedro Jorge: «Mandaste-o...»

Hoje às 10:36
Manhã agitada. Leandro aproveita a desarrumação da sala para provocar Pedro Jorge
05:07

Manhã agitada. Leandro aproveita a desarrumação da sala para provocar Pedro Jorge

Hoje às 10:17
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Foi dia de casamento para António Bravo!

Foi dia de casamento para António Bravo!

Hoje às 09:06
Marcia Soares soma e segue: "Cada vez mais orgulhosa do meu percurso"

Marcia Soares soma e segue: "Cada vez mais orgulhosa do meu percurso"

19 jun, 11:55
Gesto de Cristina Ferreira deixa Marcia Soares agradecida: «Confesso que fiquei muito feliz»

Gesto de Cristina Ferreira deixa Marcia Soares agradecida: «Confesso que fiquei muito feliz»

19 jun, 10:32
Ausente das redes sociais, David Maurício revela ter encontrado o amor: «Estamos a viver juntos»

Ausente das redes sociais, David Maurício revela ter encontrado o amor: «Estamos a viver juntos»

18 jun, 15:57
Marcia Soares mete-se com a avó: "Vou pôr a mulher a trabalhar"

Marcia Soares mete-se com a avó: "Vou pôr a mulher a trabalhar"

18 jun, 14:14
Ver Mais Outros Sites