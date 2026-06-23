Fica apenas a quatro horas de Portugal e é um paraíso inacreditável. Liliana Filipa mostra férias de sonho

A influenciadora digital Liliana Filipa voltou a fazer as malas e escolheu Ibiza como destino de férias, num cenário que já se tornou um dos preferidos das celebridades para escapadinhas de verão cheias de sol, praia e lifestyle.

A empresária e ex-concorrente de reality shows tem partilhado alguns momentos da viagem nas redes sociais, onde surge a desfrutar do ambiente descontraído da ilha espanhola, conhecida pela sua energia vibrante, beach clubs exclusivos e águas cristalinas.

Entre passeios à beira-mar, sunsets e momentos de descontração, Liliana Filipa tem aproveitado para recarregar energias longe da rotina, numa pausa marcada pelo verão e pelo ambiente festivo característico de Ibiza.

Ibiza surge assim como mais uma paragem de verão na agenda de Liliana Filipa, que continua a consolidar a sua presença como uma das figuras mais influentes do universo digital em Portugal.