Há um novo bebé na vida de Liliana Filipa: «Bem-vinda, Sofia»

Liliana Filipa partilhou uma novidade nas redes sociais e mostrou-se radiante com a chegada de mais um bebé à sua vida. Trata-se da filha da influencer digital Alice Trewinnard, que deu à luz pela terceira vez aos 35 anos.

«Parabéns, querida Alice! Bem-vinda, Sofia», escreveu a ex-concorrente do Secret Story na sua página de Instagram, visivelmente feliz pela amiga, com quem partilhou um podcast recentemente e que aproveitou para recordar.

Na mesma partilha, Liliana Filipa escreveu: «Obrigada por esta conversa bonita, mesmo a tempo antes do teu momento especial».

Veja a publicação em baixo: