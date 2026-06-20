Parece caro, mas custa uma fração do que imagina: O acessório que está a conquistar os festivais

Liliana Filipa voltou a dar uma verdadeira lição de estilo nas redes sociais e houve um detalhe que não passou despercebido aos seguidores. A influenciadora apostou num visual descontraído e perfeito para os dias quentes, mas foi o acessório de renda na cabeça que roubou todas as atenções.

Na fotografia partilhada, Liliana surge com um top castanho justo, calções de ganga largos e acessórios em tons terra, criando um conjunto equilibrado e alinhado com as tendências da estação. No entanto, o elemento que mais se destacou foi o lenço de renda branco usado sobre a cabeça, uma peça inspirada na estética boho que tem conquistado cada vez mais espaço no mundo da moda.

Delicado, romântico e com um toque vintage, este tipo de lenço está a tornar-se um dos acessórios mais procurados para festivais, férias e looks de verão. Além de acrescentar personalidade ao visual, oferece uma alternativa elegante aos chapéus e bonés tradicionais. Acessórios como o da imagem consegue encontrar em sites como Asos apenas por €21.99.

A escolha de Liliana Filipa demonstra como um simples acessório pode elevar instantaneamente uma combinação básica, transformando-a num coordenado cheio de estilo. O contraste entre a renda branca e os tons castanhos do look reforça ainda mais o impacto visual da produção.

Tudo indica que o lenço de renda será uma das grandes apostas desta temporada e, depois deste look de Liliana Filipa, é fácil perceber porquê.