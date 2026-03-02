«Ainda ninguém contou isto»: Adriano Silva Martins expõe novos detalhes da viagem de Liliana Filipa ao Brasil

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
21:51
Do 8 ao 80: Ricardo João e Ana colocam divergências de lado e mostram-se mais unidos do que nunca - Big Brother
02:46

21:04
«Os teus pais sabem o teu segredo?»: Hugo «encosta à parede» Ariana e a concorrente não esconde o desconforto - Big Brother
01:36

20:01
Tensão na casa! Sara confronta Tiago: «Estás com cara de nojo para mim porquê?» - Big Brother
05:06

19:59
Catarina sussurra um comentário polémico ao ouvido de Ricardo João - Big Brother
05:06

19:47
Dinâmica expõe tensões: Ana mostra desilusão, Ariana posiciona-se e Tiago volta a ser alvo - Big Brother
03:23

19:46
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky - Big Brother
03:14

19:44
Má língua e acusações: Ariana e Diogo arrasam comportamento de Tiago - Big Brother
01:17

19:43
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam - Big Brother
02:00

19:35
Pedro emociona a Casa ao falar da sua história após revelação do segredo - Big Brother
04:05

19:17
Cadeira Quente aquece com novo confronto entre Ana e Ricardo João - Big Brother
04:53

18:56
Família de Sara defende: «Não, ela não quer ser a vilã» - Big Brother
01:58

18:56
Discussão sobe de tom depois de nomeações: Tiago e Ariana entram em confronto e situação acaba em choro - Big Brother
05:57

18:39
Hugo e Hélder pedem desculpa a Pedro depois de imagens polémicas: «Não merecias...» - Big Brother
02:38

18:28
Depois de exposto comportamento de Hugo, Pedro é frontal: «Foi uma atitude preconceituosa» - Big Brother
04:12

18:13
Estratégia ou ataque pessoal? Concorrentes entram em confronto após nomeação direta - Big Brother
04:05

18:12
Notícia de última hora: Um concorrente desrespeitou a Voz e vai ser severamente castigado - Big Brother
02:05

17:53
Imagens inéditas depois da gala! João completamente abalado com acusações de Catarina: «É mentira» - Big Brother
02:45

17:02
Sara distribui tarefas e lança farpas a Luzia: «Está na altura de fazer algo útil aqui dentro» - Big Brother
09:54

16:47
Decisão tomada! Saiba quem é o novo Guia da casa, depois de muito debate - Big Brother
01:38

16:41
Sara faz campanha para ser Guia esta semana: «Quero mexer com a casa» - Big Brother
16:51

15:48
As imagens do momento: Ricky em choque ao descobrir que Catarina e João já se envolveram - Big Brother

15:39
O inesperado acontece! Concorrentes recebem uma contra-missão que deixa todos empolgados - Big Brother
04:28

15:34
Este concorrente do Secret Story 10 já «conquistou» Francisco Monteiro: «É fantástico» - Big Brother

15:26
Atividades supeitas: João esconde objetos misteriosos nos pertences dos colegas - Big Brother
02:01

14:42
Uma nova pista deixa concorrentes desconfiados: «É alguém que tem...» - Big Brother
03:22

«Ainda ninguém contou isto»: Adriano Silva Martins expõe novos detalhes da viagem de Liliana Filipa ao Brasil

«Ainda ninguém contou isto»: Adriano Silva Martins expõe novos detalhes da viagem de Liliana Filipa ao Brasil - Big Brother

Adriano Silva Martins revelou novos pormenores sobre o vídeo onde Liliana Filipa surge acompanhada pela amiga Bárbara Inês e por dois rapazes no Brasil

No programa V+ Fama, transmitido no V+ TVI, o apresentador Adriano Silva Martins revelou todos os detalhes sobre a noite de Carnaval de Liliana Filipa no Rio de Janeiro. O apresentador sublinhou que Liliana Filipa «não estava sozinha» e que «esteve muito bem acompanhada na festa do Copacabana Palace».

Entretanto, já é conhecida a identidade do jovem com quem foi vista: Ayrton Pinheiro, jogador de futebol da equipa B do Paris Saint-Germain.

Adriano Silva Martins começou por dizer: «o que sabemos e que ainda não foi contado é que não se largaram durante toda a noite». Acrescentou ainda que Liliana Filipa não se encontrava apenas na zona VIP do Copacabana Palace, mas numa área ainda mais exclusiva, de acesso restrito a quem tivesse uma pulseira específica. «E, atenção, até direito a dois guarda-costas teve», rematou.
Gonçalo Quinaz adia o casamento com Pamela Augusto. E está revelado o motivo

Gonçalo Quinaz adia o casamento com Pamela Augusto. E está revelado o motivo

Há 2h e 6min
«Estou cá para apoiar»: Marta Cardoso abre o jogo e revela todos os detalhes sobre a carreira perigosa do filho

«Estou cá para apoiar»: Marta Cardoso abre o jogo e revela todos os detalhes sobre a carreira perigosa do filho

Há 2h e 45min
Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Hoje às 17:31
Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Hoje às 17:30
Pedro Jorge e Marisa oferecem presente de sonho aos filhos. E a reação é impagável

Pedro Jorge e Marisa oferecem presente de sonho aos filhos. E a reação é impagável

Hoje às 17:04
Vídeo de Francisco Monteiro e Marcia Soares gravado há semanas é agora divulgado. E não se fala noutra coisa

Vídeo de Francisco Monteiro e Marcia Soares gravado há semanas é agora divulgado. E não se fala noutra coisa

Hoje às 16:33
Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Hoje às 12:34
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez 2025, 12:30
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Hoje às 14:22
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Hoje às 09:53
Gonçalo Quinaz adia o casamento com Pamela Augusto. E está revelado o motivo

Gonçalo Quinaz adia o casamento com Pamela Augusto. E está revelado o motivo

Há 2h e 6min
«Estou cá para apoiar»: Marta Cardoso abre o jogo e revela todos os detalhes sobre a carreira perigosa do filho

«Estou cá para apoiar»: Marta Cardoso abre o jogo e revela todos os detalhes sobre a carreira perigosa do filho

Há 2h e 45min
«Ainda ninguém contou isto»: Adriano Silva Martins expõe novos detalhes da viagem de Liliana Filipa ao Brasil

«Ainda ninguém contou isto»: Adriano Silva Martins expõe novos detalhes da viagem de Liliana Filipa ao Brasil

Há 3h e 39min
Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Morreu o pai de Bruno de Carvalho. A despedida sentida e as palavras que estão a emocionar

Hoje às 17:31
Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Retenção de líquidos? Cristina Ferreira dá dica infalível: “Mudou muito”

Hoje às 17:30
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

26 fev, 18:40
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

Hoje às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Ontem às 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

27 fev, 17:40
Bruno de Carvalho chora a morte do pai: "Não sinto que precise de te deixar palavras agora..."

Bruno de Carvalho chora a morte do pai: "Não sinto que precise de te deixar palavras agora..."

Hoje às 15:12
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Hoje às 13:21
Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Hoje às 11:26
Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Hoje às 10:27
"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

Hoje às 08:10
