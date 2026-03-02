«Ainda ninguém contou isto»: Adriano Silva Martins expõe novos detalhes da viagem de Liliana Filipa ao Brasil

Um vestido, dois looks: A aposta inédita e ousada que Liliana Filipa usou no Carnaval do Rio de Janeiro

No programa V+ Fama, transmitido no V+ TVI, o apresentador Adriano Silva Martins revelou todos os detalhes sobre a noite de Carnaval de Liliana Filipa no Rio de Janeiro. O apresentador sublinhou que Liliana Filipa «não estava sozinha» e que «esteve muito bem acompanhada na festa do Copacabana Palace».

Entretanto, já é conhecida a identidade do jovem com quem foi vista: Ayrton Pinheiro, jogador de futebol da equipa B do Paris Saint-Germain.

Adriano Silva Martins começou por dizer: «o que sabemos e que ainda não foi contado é que não se largaram durante toda a noite». Acrescentou ainda que Liliana Filipa não se encontrava apenas na zona VIP do Copacabana Palace, mas numa área ainda mais exclusiva, de acesso restrito a quem tivesse uma pulseira específica. «E, atenção, até direito a dois guarda-costas teve», rematou.