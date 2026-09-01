Não é o biquíni, nem a paisagem! Este pormenor nas fotos de aniversário de Liliana Filipa está a dar que falar

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Liliana Filipa celebrou os 32 anos com fotos na praia ao lado da família. Entre o bolo típico e o cenário de sol e mar, a ex-concorrente destacou um pormenor que gerou comentários.

Liliana Filipa celebrou os 32 anos de forma muito especial: ao lado de quem mais ama. Na passada segunda-feira, dia 31 de agosto, a ex-concorrente deixou os seguidores em êxtase com um carrossel de fotos muito especial. Mas não é apenas a sua beleza e forma física que salta à vista, há um pormenor nas imagens que não deixou ninguém indiferente.

No carrossel de fotografias pode ver-se a empresária na praia, num momento feliz ao lado da família. E, para além do típico bolo de aniversário, a ex-concorrente construiu um "bolo de areia" com os filhos, um gesto simples que rapidamente conquistou os seguidores mais atentos aos detalhes.

Na legenda, a jovem escreveu curto, mas que representa na perfeição a simplicidade do momento vivido em família:

« virgo birthdayyy girl. 2 bolos de aniversário, sol, mar e família boa na comporta <3 just perfectttt», escreveu.

Veja aqui a publicação:

 

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