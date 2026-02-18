Liliana Filipa deixa seguidores de queixo caído com look sexy e escaldante no Carnaval mais famoso do mundo

A influenciadora digital Liliana Filipa voltou a escolher o Brasil para celebrar o Carnaval, no sítio onde há a maior festa do mundo, o Rio de Janeiro. A ex-concorrente do Secret Story não desiludiu no que toca aos visuais arrojados e cheios de glamour.

Habituada a surpreender os seguidores com produções ousadas sempre que visita o seu destino de eleição, Liliana Filipa voltou a dar que falar. Este ano, partiu rumo ao Rio de Janeiro na companhia de amigas e fez vibrar os fãs ao revelar um look verdadeiramente especial: um vestido versátil que conseguiu transformar em dois visuais distintos, cheios de personalidade, onde acabou por usar no icónico 'Baile do Copa'.

Nas redes sociais, a influenciadora tem partilhado vários registos da viagem, com cenários paradisíacos e a energia vibrante do Carnaval carioca como pano de fundo. Entre desfiles, festas e momentos de lazer, Liliana surge sempre deslumbrante e não passa despercebida.

Os seguidores têm-se mostrado rendidos às escolhas, multiplicando elogios nas caixas de comentários. Ano após ano, Liliana Filipa reafirma o seu gosto especial pelo Brasil e pelo Carnaval do Rio, e pelo samba.