A incrível transformação de Liliana Filipa para o Carnaval no Brasil... e não está sozinha!

Liliana Filipa, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, viveu os últimos dias ao rubro! Nesta época de Carnaval, o Brasil é o destino mais desejado!

A influencer e empresária arrasou no seu Instagram, ao mostrar toda a sua transformação para celebrar o Carnaval em Sapucaí, no Brasil.

«Prontíssima para curtir mais um dia de carnaval no Sambódromo do Rio» escreveu Liliana na descrição do Reel, em que aparece bem acompanhada. Daniel Gregório, também ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos e seu companheiro de longa data, embarcou nesta aventura para celebrarem esta data de folia da melhor maneira.

Veja aqui todo o look de Liliana Filipa: