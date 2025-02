Anime o seu Dia dos Namorados sem gastar dinheiro! Siga a trend de Liliana filipa e deixe a sua cara-metade de boca aberta

Liliana Filipa partilhou recentemente no seu Instagram uma ideia que rapidamente conquistou os corações dos seus seguidores. Segundo a influenciadora, fazer esta trend no Dia de São Valentim é «muito fun (divertido», prometendo risos e diversão ao longo de todo o processo. A proposta é simples e consiste em usar a app Canva para criar uma surpresa personalizada, repleta de momentos engraçados e cheios de amor.

Como seguir a trend de Liliana Filipa no Dia dos Namorados

Se ficou curioso e quer recriar esta trend no seu próprio Dia dos Namorados, siga os passos que a influencer partilhou:

Utilizar a App Canva: A ferramenta trend, basta abrir a app (ou versão browser no computador) e aceder à opção Elementos. : A ferramenta Canva é conhecida pela sua facilidade de uso, que permite criar designs personalizados sem qualquer experiência em design gráfico. Para seguir a, basta abrir a app (ou versão browser no computador) e aceder à opção Escolher a Grelha 3x3: Dentro do Grelhas e selecione a grelha 3x3. Esta grelha irá dividir a tela em nove quadrados, proporcionando um layout perfeito para a sua surpresa de Dia dos Namorados. : Dentro do Canva , vá até a secçãoe selecione a grelha 3x3. Esta grelha irá dividir a tela em nove quadrados, proporcionando um layout perfeito para a sua surpresa de Dia dos Namorados. Pedir para enviarem fotos: O truque está em pedir à sua cara-metade para lhe enviar fotos que associe a si e encaixem nas categorias dos quadrados da grelha: animal, cidade, planta, personagem, estação do ano, hobby, comida, cor e bebida. Criar um Design Personalizado: Depois de ter as fotos, o que falta é apenas organizá-las na grelha de forma criativa e personalizada. O Canva permite-lhe adicionar texto, mudar as cores e ajustar os elementos para que a sua surpresa fique ainda mais única e especial. Resultado: O que começa como uma brincadeira simples acaba por se transformar numa surpresa inesquecível. A ideia é gerar momentos divertidos e carinhosos que vão deixar a sua cara-metade com um sorriso de orelha a orelha.

O segredo do sucesso desta trend está na sua simplicidade e no seu toque de criatividade. Fazer algo com as próprias mãos, mesmo que digitalmente, mostra dedicação e cuidado.

E o melhor de tudo? Não precisa de gastar dinheiro! Usando uma app gratuita e um pouco de criatividade pode criar uma surpresa inesquecível que vai deixar a sua cara-metade de boca aberta.