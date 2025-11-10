Casa de sonho e anel de noivado no dedo. Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

No meio de notícias que dão como certa a sua separação de Daniel Gregório, Liliana Filipa acaba de fazer uma atualização de Instagram com um update nas obras da sua casa de sonho. A influencer encontra-se a construir uma moradia de luxo com Daniel Gregório. E esta manhã, publicou imagens da obra, assim como de alguns materiais que está a usar na decoração.

Liliana Filipa escreveu simplesmente: «Apaixonada pelo processo de construir e decorar a minha casa de sonhos». Destaque para o facto de as imagens mostrarem que a influencer ainda tem o anel de noivado no dedo. (Percorra a galeria e veja as imagens).

Alegada separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório 'cai como bomba' nas redações

A notícia caiu como uma bomba nas redações. Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas uma fonte próxima relatou que a influencer está muito abalada, após a suposta separação.

É que um canal de televisão revelou imagens chocantes, de uma alegada traição de Daniel Gregório. O referido vídeo terá sido captado no Algarve recentemente e, alegadamente, mostra o ex-concorrente muito próximo de outra mulher.

Recorde-se que Liliana Filipa e Daniel Gregório estavam noivos. Os dois ex-concorrentes estavam juntos já há 11 anos. Têm dois filhos em comum e estavam, também, a construir o lar dos sonhos.

Até ao momento, tanto Liliana Filipa como Daniel Gregório permanecem em silêncio e ainda não negaram as notícias. Contudo, Daniel Gregório terá garantido a um comentador social que ele e a mulher do vídeo estão apenas a falar ao ouvido um do outro.

