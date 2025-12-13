Daniel Gregório foi de férias com Liliana Filipa e os filhos? O detalhe que está a levantar suspeitas

Ao Minuto

19:56
Só visto! Marisa acaba de "nomear" Cláudio Ramos como babysitter dos seus filhos
00:56

Só visto! Marisa acaba de "nomear" Cláudio Ramos como babysitter dos seus filhos

19:55
Hilariante! Pedro e Marisa fazem dança viral do Tik Tok para os filhos verem
01:23

Hilariante! Pedro e Marisa fazem dança viral do Tik Tok para os filhos verem

19:43
Entre beijos e abraços, Fábio atira Liliana para cima da cama
01:53

Entre beijos e abraços, Fábio atira Liliana para cima da cama

19:35
Ana deixa colegas em nervos: «Vou sair daqui com o meu segredo por descobrir»
02:33

Ana deixa colegas em nervos: «Vou sair daqui com o meu segredo por descobrir»

19:17
Ana tenta despistar o seu segredo: «Têm de ver as pistas das festas...»
02:05

Ana tenta despistar o seu segredo: «Têm de ver as pistas das festas...»

19:10
«Será que vinha para aqui a santa milagrosa?»: Liliana e Inês discutem segredo de ana
01:23

«Será que vinha para aqui a santa milagrosa?»: Liliana e Inês discutem segredo de ana

19:03
Tarde de jogos! Concorrente enfrentam-se numa desafiante batalha de dominó
03:27

Tarde de jogos! Concorrente enfrentam-se numa desafiante batalha de dominó

18:34
Leandro e Liliana "cortam na casaca" de Pedro: «Ele tem muitos traumas...»
02:33

Leandro e Liliana "cortam na casaca" de Pedro: «Ele tem muitos traumas...»

18:15
Pedro de rastos! Concorrente desaba no confessionário ao falar da filha
05:35

Pedro de rastos! Concorrente desaba no confessionário ao falar da filha

18:01
«Faz um ano...»: Marcelo Palma faz partilha única em pleno Diário do Secret Story
02:51

«Faz um ano...»: Marcelo Palma faz partilha única em pleno Diário do Secret Story

18:01
Cândido Pereira revela quem quer que saia e lança desafio: «Ela tem muita moral, quero dizer-lhe umas coisas aqui»
02:51

Cândido Pereira revela quem quer que saia e lança desafio: «Ela tem muita moral, quero dizer-lhe umas coisas aqui»

17:42
Leandro defende Pedro das críticas aguçadas dos colegas: «Vocês não estão com eles!»
05:35

Leandro defende Pedro das críticas aguçadas dos colegas: «Vocês não estão com eles!»

17:41
Enquanto Pedro chora no quarto, concorrentes "rasgam-no" nas costas: «Manipula e tenta controlar»
05:35

Enquanto Pedro chora no quarto, concorrentes "rasgam-no" nas costas: «Manipula e tenta controlar»

17:40
Inconsolável! Pedro perde-se em lágrimas no colo de Marisa: «Eu não consigo...»
05:35

Inconsolável! Pedro perde-se em lágrimas no colo de Marisa: «Eu não consigo...»

17:32
Leandro recebe chorrilho de críticas: «Eu tinha vergonha, esfregava a minha cara com...»
02:11

Leandro recebe chorrilho de críticas: «Eu tinha vergonha, esfregava a minha cara com...»

17:28
Leandro em guerra com concorrente: «Só falas de mim, estás desesperado, tem vergonha!»
03:45

Leandro em guerra com concorrente: «Só falas de mim, estás desesperado, tem vergonha!»

17:22
Ana e Liliana trocam insultos e acusações: «Lá fora, vais dar um pontapé ao Fábio»
03:42

Ana e Liliana trocam insultos e acusações: «Lá fora, vais dar um pontapé ao Fábio»

17:13
«Desgraçado daquele que levar contigo!»: Leandro perde a cabeça com Liliana
03:06

«Desgraçado daquele que levar contigo!»: Leandro perde a cabeça com Liliana

17:09
Isabel Figueira rendida a concorrente: «Traz leveza à casa»
00:34

Isabel Figueira rendida a concorrente: «Traz leveza à casa»

16:32
Liliana lança farpa e Pedro não se deixa ficar: «O rei que faça»
02:49

Liliana lança farpa e Pedro não se deixa ficar: «O rei que faça»

16:04
Voz aplica sanção pesada. Esta foi a reação dos concorrentes
03:05

Voz aplica sanção pesada. Esta foi a reação dos concorrentes

15:19
Cusquice ou "ciúmes"? Ana lança olhar a Pedro e a Marisa que não passou despercebido
02:59

Cusquice ou "ciúmes"? Ana lança olhar a Pedro e a Marisa que não passou despercebido

15:09
Lágrimas e mais lágrimas: A reação surpreendente de Marisa ao avião que Pedro recebeu
01:10

Lágrimas e mais lágrimas: A reação surpreendente de Marisa ao avião que Pedro recebeu

15:00
Viral na Internet: O momento em que Fábio imita Leandro que está a dar que falar
01:04

Viral na Internet: O momento em que Fábio imita Leandro que está a dar que falar

14:48
Vídeo dos filhos ou passaporte para a final? Pedro e Marisa definem estratégias para o jogo
01:35

Vídeo dos filhos ou passaporte para a final? Pedro e Marisa definem estratégias para o jogo

Daniel Gregório foi de férias com Liliana Filipa e os filhos? O detalhe que está a levantar suspeitas

  • Secret Story
  • Há 2h e 4min
Daniel Gregório foi de férias com Liliana Filipa e os filhos? O detalhe que está a levantar suspeitas - Big Brother

Liliana Filipa está de férias com os filhos, mas há um detalhe que não passou despercebido e que levanta suspeitas: será que Daniel Gregório também partiu nestas férias em família?

Liliana Filipa está de férias em Dolomitas, em Itália, com os filhos, Santi e Ariel, mas há um detalhe que não passou despercebido e que levanta suspeitas: será que Daniel Gregório também partiu nestas férias em família?

Desde que veio a público o vídeo em que Daniel Gregório surge a beijar uma mulher numa discoteca algarvia, Liliana Filipa não voltou a partilhar fotos com aquele que era o seu companheiro há mais de uma década, e de quem estava noiva. No entanto, as fotografias das férias de Natal na neve indicam que o empresário possa estar de férias com a sua família, apesar de não aparecer nos registos fotográficos.

Liliana Filipa tem partilhado algumas fotografias daquelas férias e, em algumas delas, posa sozinha. O enquadramento das fotografias publicadas não parece ter sido feito por uma criança, o que poderá indicar que há um adulto de férias com os três. Será Daniel Gregório?

No carrossel de fotografias publicado no Instagram na passada sexta-feira, dia 12 de dezembro, a empresária surge acompanhada apenas pelos dois filhos. Na legenda, escreveu: «Aqui vamos nós!!! ✈️ A criar memórias juntos, pelo 2.º ano viajamos nesta data para celebrar o aniversário do nosso Santiiii 🧸💞»

Esta é a segunda vez consecutiva que a família viaja nesta época para assinalar o aniversário de Santiago. As Dolomitas são uma região montanhosa no norte de Itália, um dos destinos mais procurados durante o período natalício.

Temas: Liliana Filipa Daniel Gregório

