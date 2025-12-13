Daniel Gregório foi de férias com Liliana Filipa e os filhos? O detalhe que está a levantar suspeitas

Liliana Filipa está de férias em Dolomitas, em Itália, com os filhos, Santi e Ariel, mas há um detalhe que não passou despercebido e que levanta suspeitas: será que Daniel Gregório também partiu nestas férias em família?

Desde que veio a público o vídeo em que Daniel Gregório surge a beijar uma mulher numa discoteca algarvia, Liliana Filipa não voltou a partilhar fotos com aquele que era o seu companheiro há mais de uma década, e de quem estava noiva. No entanto, as fotografias das férias de Natal na neve indicam que o empresário possa estar de férias com a sua família, apesar de não aparecer nos registos fotográficos.

Liliana Filipa tem partilhado algumas fotografias daquelas férias e, em algumas delas, posa sozinha. O enquadramento das fotografias publicadas não parece ter sido feito por uma criança, o que poderá indicar que há um adulto de férias com os três. Será Daniel Gregório?

No carrossel de fotografias publicado no Instagram na passada sexta-feira, dia 12 de dezembro, a empresária surge acompanhada apenas pelos dois filhos. Na legenda, escreveu: «Aqui vamos nós!!! ✈️ A criar memórias juntos, pelo 2.º ano viajamos nesta data para celebrar o aniversário do nosso Santiiii 🧸💞»

Esta é a segunda vez consecutiva que a família viaja nesta época para assinalar o aniversário de Santiago. As Dolomitas são uma região montanhosa no norte de Itália, um dos destinos mais procurados durante o período natalício.