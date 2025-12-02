Depois da alegada traição, Liliana revisita as férias em família, mas apaga Daniel das imagens

A polémica em torno da relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório continua a ganhar força. Depois das imagens que mostravam Daniel aos beijos com outra mulher numa discoteca, que levaram a rumores de traição e a uma alegada separação, a influencer voltou a mexer com as redes sociais ao partilhar um carrossel de fotografias de inverno onde Daniel não surge em nenhuma das imagens.

Liliana deu as boas-vindas a dezembro com um conjunto de fotografias publicadas no Instagram, esta semana, acompanhadas da legenda: «Hello December!! O 1° de Dezembro chegou gelado e apeteceu-me recordar alguns bons momentos de Inverno ❄️✨»

Nas imagens, a empresária mostra-se com os filhos e em momentos pessoais de lazer, mas Daniel está completamente ausente, algo que os seguidores não deixaram passar despercebido, especialmente após os recentes acontecimentos. A publicação é vista por muitos como mais um sinal da distância entre o casal, que esteve junto durante vários anos e tem dois filhos em comum.

Silêncio quebrado após dias “intensos”

A ausência de Daniel nas memórias de inverno surge dias depois de Liliana ter falado pela primeira vez sobre a polémica. Num comunicado sentido, partilhado a 13 de novembro, a ex-concorrente do Secret Story confessou ter vivido dias “intensos”: «Estes últimos dias têm sido intensos e precisei de algum tempo para conseguir digerir tudo.»

Liliana agradeceu o apoio que tem recebido e admitiu que, apesar da curiosidade pública, está a lidar com o assunto de forma reservada e madura: «Foram dias de muitas emoções e de decisões difíceis. Decisões que, por mais duras que sejam, já foram tomadas, com clareza e consciência.»

Separação definitiva?

Embora nem Liliana nem Daniel tenham confirmado oficialmente o fim da relação, a sucessão de sinais, as declarações de Liliana, a ausência de Daniel no novo carrossel de fotos e o silêncio do próprio aponta para uma separação já consumada.

Para já, Liliana parece querer fechar este capítulo com discrição, enquanto reconstrói o seu caminho rodeada do que tem mostrado publicamente: os filhos e as recordações que escolhe manter.