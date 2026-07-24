Depois da separação polémica e da nova companheira de Daniel, Liliana "responde" e deixa a internet ao rubro

Daniel Gregório parece ter reencontrado a felicidade no amor. Cerca de oito meses depois do fim da relação com Liliana Filipa, com quem tem dois filhos, Ariel e Santi, o ex-concorrente da Casa dos Segredos 5 terá assumido uma nova fase da sua vida ao lado de uma nova companheira.

Após a notícia ter vindo a público, Liliana Filipa mostrou que continua em grande destaque nas redes sociais e surpreendeu os seguidores com uma escapadinha de sonho a Santorini, na Grécia.

A empresária e influenciadora partilhou vários registos da viagem, onde surge deslumbrante e com um visual arrojado, conquistando elogios pela elegância e confiança que transmitiu nas fotografias.

As imagens rapidamente geraram uma onda de reações entre os fãs, que não pouparam elogios à ex-companheira de Daniel Gregório. «Ainda comparam a outra a Liliana, Liliana és 1000000x mais linda, maravilhosa, uma sra.....» e «Super empreendedora, mãe, mulher🔥» são alguns dos comentários deixados pelos seguidores.

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Daniel Gregório reencontra o amor! Saiba quem é a nova namorada do ex-concorrente

Daniel Gregório parece estar novamente feliz no amor. Cerca de oito meses depois de ter terminado a relação com Liliana Filipa, com quem tem dois filhos, Ariel e Santi, o ex-concorrente da Casa dos Segredos 5 terá encontrado uma nova companheira.

A novidade foi revelada por Léo Caeiro, que adiantou que o influenciador está apaixonado por Carolina Berardinelli. Durante o comentário, destacou ainda que a jovem é portuguesa e elogiou a sua beleza.

Nas redes sociais, Carolina Berardinelli também não passa despercebida. A jovem reúne mais de oito mil seguidores no Instagram, onde partilha vários registos do seu dia a dia, viagens e momentos pessoais.

Percorra a galeria e conheça melhor a nova paixão de Daniel Gregório

A separação de Daniel Gregório e Liliana Filipa, no final do ano passado, apanhou tudo e todos de surpresa. O casal estava junto há vários anos, têm dois filhos em comum (Ariel e Santi), mas um vídeo polémico em que o ex-concorrente do Secret Story surgia, alegadamente, a beijar outra mulher colocou um ponto final no noivado.