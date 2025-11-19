Fim da relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório: saída de casa confirma rutura definitiva

Separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório confirmada no “V+ Fama”: novos detalhes revelados

A notícia que muitos fãs suspeitavam acabou por ser confirmada. No programa “V+ Fama”, transmitido esta quarta-feira, dia 19, Adriano Silva Martins anunciou oficialmente a separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório, um dos casais mais mediáticos saídos dos reality shows portugueses.

Segundo o apresentador, Daniel Gregório já não vive na mesma casa que Liliana Filipa e os dois filhos do ex-casal, um sinal claro de que a relação chegou a um ponto de rutura: “Daniel já não mora na mesma casa que a influencer e os filhos.”

“É uma família que se desmorona”: Isabel Figueira reage à separação

Durante o programa, Isabel Figueira partilhou que viu Daniel Gregório numa bomba de gasolina, em Queijas, e deixou um comentário emocionado sobre o momento sensível que a família atravessa: “Obviamente que ele deve estar, tal como a Liliana, triste com esta situação. Independentemente do que aconteceu, acho que é um momento difícil. É uma família que se desmorona.”

A comentadora sublinhou ainda que sempre viu no casal uma imagem de união e felicidade: “São duas crianças que, em vez de terem os pais juntos, que tantas vezes nos habituaram a imagens tão bonitas de família perfeita, quase como aquelas famílias de catálogo, agora enfrentam outra realidade.”

“Quando se ultrapassa uma linha, torna-se irreversível”

Isabel Figueira aproveitou ainda para refletir sobre a possível causa da separação, deixando uma opinião clara sobre limites numa relação: “Eu acho que este tipo de erro, quando se gosta de alguém, não se comete. Quando se ultrapassa uma linha encarnada, permitindo que outra pessoa se aproxime em demasia, essa linha, para mim, torna-se irreversível. Quem faz uma vez, faz várias.”

Ainda assim, Isabel Figueira reconhece que o futuro pertence apenas aos dois: “Há pessoas com todo o tipo de relações. Se amanhã a Liliana entender que deve perdoar o Daniel e voltar, será sempre uma decisão dela.”

“Não estava à espera deste desfecho”: reação de Guilherme Castelo Branco

Também Guilherme Castelo Branco se mostrou surpreendido com o fim da relação, admitindo que não previa este desfecho para um casal que parecia sólido aos olhos do público.

No final do segmento, os apresentadores apelaram aos espectadores para verem as imagens que acompanharam o debate.

Veja, em cima, o vídeo com todos os comentários acerca da separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório.