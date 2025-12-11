Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Ao Minuto

21:15
Leandro conta a Marisa que a apanhou a beijar Pedro às escondidas - Big Brother
08:44

21:13
Liliana irritada com Fábio porque ele não a irritou? A conversa difícil do casal - Big Brother
18:13

19:54
Ana sensível com Marisa após revelação do segredo de Pedro: «A forma como foste tratada para mim não foi normal» - Big Brother
02:21

19:51
Ana fica em lágrimas após revelação do segredo de Pedro: «Está-me a custar a assimilar» - Big Brother
04:29

19:43
Apaixonada por Pedro? Adriano Silva Martins aponta: «Se calhar era a Ana que tinha qualquer tipo de sentimento» - Big Brother
01:20

19:38
Incrédulo, Fábio condena comportamentos de Pedro com Marisa: «Não tem desculpa possível» - Big Brother
02:53

19:37
Fim do segredo de Marisa! Pedro tenta, mas já não consegue enganar os colegas - Big Brother
06:16

19:27
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro - Big Brother
03:41

19:24
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...» - Big Brother
03:41

19:18
Leandro apaixonado por Ana? Marisa e Pedro levantam suspeitas: «Já vi coisas a começar por menos» - Big Brother
03:27

18:59
Ana implacável com Leandro: «Para ser um falso como tu tens sido…» - Big Brother
03:23

18:54
Hilariante! Leandro dispara teorias de segredos de ex-concorrentes, mas falha tudo - Big Brother
02:02

18:46
Inês escolhe Liliana como menos leal e gera polémica - Big Brother
03:07

18:42
Surpresa insólita no Calendário do Advento: Fábio abre a porta e recebe um presente hilariante - Big Brother
03:36

18:34
Choque Total: Pedro é eleito o mais falso da casa… e Marisa concorda - Big Brother
04:48

18:16
Pista sobre o segredo de Ana deixa-a em pânico. E Pedro já descobriu tudo - Big Brother
02:49

18:05
Leandro lança duras farpas a Liliana: «Vais por caminhos baixos» - Big Brother
03:10

17:36
Ana ataca Fábio e usa Liliana: «Está completamente cego» - Big Brother
07:11

17:28
«És a pessoa mais influenciável desta casa»: Ana não poupa Liliana em discussão acesa - Big Brother
07:15

17:21
Fábio atribui tradição de Natal a Ana e inclui a palavra ‘lixo’. Esta foi a reação da concorrente - Big Brother
05:49

17:01
«Maldisposto»: Concorrentes 'apontam o dedo' a Leandro sem piedade - Big Brother
09:40

16:49
«Um milagre de Natal»: Fábio faz forte declaração de amor a Liliana - Big Brother
07:26

16:46
Ana aponta o dedo a Liliana: «Tem vergonha de como tu és» - Big Brother
07:28

16:22
Pedro abre o coração para os colegas e fica lágrimas: «Gosto de ser o centro das atenções» - Big Brother
01:26

16:21
Tenso! Ana acusa Pedro de se juntar ao ‘Gangue dos Frescos’ por conveniência - Big Brother
03:07

Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

  • Secret Story
  • Hoje às 15:56
Tudo indica que a ex-concorrente apagou Daniel Gregório de uma fotografia importante do parto do filho.

Daniel Gregório e Liliana Filipa têm sido dos nomes mais falados do momento após Daniel ter alegadamente traído Liliana numa discoteca algarvia. Esse acontecimento terá levado à separação dos dois, que é evidente nas redes sociais de cada um. 

Agora, a propósito do sexto aniversário do filho mais novo do casal de ex-concorrentes do Secret Story, Liliana partilhou uma fotografia do parto, com um detalhe que os mais atentos não deixaram escapar. 

Liliana terá apagado Daniel da fotografia que publicou esta quarta-feira e a imagem original prova que isso aconteceu mesmo. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens, uma com Daniel - a original -  e outra exatamente igual, mas onde ele já não aparece. 

Liliana Filipa assinala aniversário especial e Daniel Gregório é “excluído” 

Liliana Filipa e Daniel Gregório: Há novos detalhes sobre a separação. E têm a ver com o Natal
Temas: Liliana Filipa Daniel Gregório

