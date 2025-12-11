Liliana Filipa apaga Daniel Gregório de fotografia importante. E estão são as imagens que o provam

Daniel Gregório e Liliana Filipa têm sido dos nomes mais falados do momento após Daniel ter alegadamente traído Liliana numa discoteca algarvia. Esse acontecimento terá levado à separação dos dois, que é evidente nas redes sociais de cada um.

Agora, a propósito do sexto aniversário do filho mais novo do casal de ex-concorrentes do Secret Story, Liliana partilhou uma fotografia do parto, com um detalhe que os mais atentos não deixaram escapar.

Liliana terá apagado Daniel da fotografia que publicou esta quarta-feira e a imagem original prova que isso aconteceu mesmo.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens, uma com Daniel - a original - e outra exatamente igual, mas onde ele já não aparece.