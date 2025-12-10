Liliana Filipa assinala aniversário especial e Daniel Gregório é “excluído” 

A alegada separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório continua a dar que falar. A influencer partilhou nas Redes Sociais a festa de aniversário matinal que preparou para o filho Santi. O momento foi recheado de ternura, carinho, um bolinho e muitos balões, mas, segundo as imagens divulgadas, o menino teve apenas a companhia da mãe e da irmã mais velha, Ariel.

Suposta traição na noite Algarvia

Liliana Filipa e Daniel Gregório não são vistos juntos desde a suposta traição de Daniel numa discoteca Algarvia. Na altura, esta notícia ‘caiu que nem bomba’ na comunicação social e foi tema em todo o lado. Ainda que o silêncio tenha permanecido por algum tempo, a Ex-concorrente do Secret Story acabou por esclarecer que está «Focada em garantir a estabilidade naquilo que realmente importa», referindo-se ao bem-estar dos filhos.

O ex-casal partilhou, em dezembro do ano passado, nas redes sociais, que estavam a construir uma casa e pouco tempo depois a influencer foi pedida em casamento, numa viagem ao Rio de Janeiro.

A ex-concorrente do Secret Story partilhou também há umas semanas o arranque das épocas festivas com um vídeo dos filhos a decorar a árvore de Natal, no qual a descrição é bem clara «O Natal são estes dois ✨ ».

Cada vez mais, Liliana Filipa parece estar implacável quanto ao desfecho da história de amor, mostrando-se forte e empoderada na vida de empresária e como mãe.