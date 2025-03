Liliana Filipa e Daniel Gregório elevam a temperatura com vídeo apaixonado no Rio de Janeiro

Amor no Rio de Janeiro: Liliana Filipa e Daniel Gregório aproveitam férias idílicas juntos no Rio de Janeiro, com momentos de puro amor e paixão.

Liliana Filipa e Daniel Gregório aproveitam férias idílicas juntos no Rio de Janeiro, com momentos de puro amor e paixão. Férias de sonho: Influencer partilha vídeo dos preparativos para um dia de praia em Leblon, e encantou os seguidores com a sua energia contagiante

Liliana Filipa, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, celebrou o Carnaval no Sambódromo do Rio de Janeiro ao lado de Daniel Gregório! Liliana Filipa, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, viveu os últimos dias ao rubro!

A influencer e empresária arrasou no seu Instagram, ao mostrar toda a sua transformação para celebrar o Carnaval em Sapucaí, no Brasil.

«Prontíssima para curtir mais um dia de carnaval no Sambódromo do Rio» escreveu Liliana na descrição do Reel, em que aparece bem acompanhada. Daniel Gregório, também ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos e seu companheiro de longa data, embarcou nesta aventura para celebrarem esta data de folia da melhor maneira.

A influencer está a viver umas férias de sonho na companhia do seu companheiro Daniel Gregório! O clima entre o casal está mais apaixonado do que nunca e os seus fãs estão a reagir a todos os momentos partilhados nas redes sociais! Liliana Filipe postou um video em preparativos de um dia de praia: «Next stop >> Leblon beach✨»