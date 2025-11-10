Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. E há Imagens chocantes da alegada traição

Ao Minuto

17:05
Ficha tripla sem segredos: A reação impressionante de Raquel ao saber a verdade sobre Bruna - Big Brother

Ficha tripla sem segredos: A reação impressionante de Raquel ao saber a verdade sobre Bruna

17:05
Uma atuação imperdível: «Bem-vindos à orquestra 'Cacofonia Secreta'» - Big Brother
02:12

Uma atuação imperdível: «Bem-vindos à orquestra 'Cacofonia Secreta'»

17:01
Secret Story 9: As imagens da amizade de Ana Cristina e Raquel fora da casa que o vão surpreender - Big Brother

Secret Story 9: As imagens da amizade de Ana Cristina e Raquel fora da casa que o vão surpreender

16:49
Liliana recebe objeto especial para não se esquecer da consequência atribuída na gala - Big Brother
01:22

Liliana recebe objeto especial para não se esquecer da consequência atribuída na gala

16:44
Quem é o novo chefe de limpezas? Veja as escolhas dos concorrentes e conheça o eleito - Big Brother
02:55

Quem é o novo chefe de limpezas? Veja as escolhas dos concorrentes e conheça o eleito

16:41
No meio de gritos e acusações, a Voz é obrigada a intervir: «Que taberna é esta?» - Big Brother
06:03

No meio de gritos e acusações, a Voz é obrigada a intervir: «Que taberna é esta?»

16:36
Ana acusa colegas de «boicotarem a sua liderança». Marisa Susana intervém e o caos instala-se - Big Brother
05:07

Ana acusa colegas de «boicotarem a sua liderança». Marisa Susana intervém e o caos instala-se

16:26
Marisa para Pedro: «Quando eles descobrirem o nosso segredo o que vão achar de nós?» - Big Brother
02:18

Marisa para Pedro: «Quando eles descobrirem o nosso segredo o que vão achar de nós?»

16:17
Beijos e mais beijos: Dylan e Inês em momento romântico no sofá - Big Brother
01:30

Beijos e mais beijos: Dylan e Inês em momento romântico no sofá

15:29
Liliana acusa: «O Pedro não é uma pessoa de confiança» - Big Brother
01:05

Liliana acusa: «O Pedro não é uma pessoa de confiança»

15:28
Liliana acusa concorrente de ter «maldade» e ser «sonsa»: «Espero que as pessoas estejam a ver isto» - Big Brother
01:24

Liliana acusa concorrente de ter «maldade» e ser «sonsa»: «Espero que as pessoas estejam a ver isto»

15:22
Após nova pista sobre casamento, Dylan confronta Inês: «Não é teu, pois não bandida?» - Big Brother
04:58

Após nova pista sobre casamento, Dylan confronta Inês: «Não é teu, pois não bandida?»

15:12
Em lágrimas e visivelmente alterada, Liliana explica desilusão com Fábio - Big Brother
03:22

Em lágrimas e visivelmente alterada, Liliana explica desilusão com Fábio

15:09
Pedro incrédulo com acusação de Marisa Susana: «Vais usar isso contra mim? Não vou falar mais para ti» - Big Brother
01:00

Pedro incrédulo com acusação de Marisa Susana: «Vais usar isso contra mim? Não vou falar mais para ti»

15:07
Liliana desiludida com Fábio: «Foste-me logo atacar, mandar uma boquinha» - Big Brother
05:33

Liliana desiludida com Fábio: «Foste-me logo atacar, mandar uma boquinha»

15:05
Liliana para Fábio: «Só mostra a pessoa que tu és». Ele avisa: «Vais engolir as palavras que estás a dizer» - Big Brother
05:48

Liliana para Fábio: «Só mostra a pessoa que tu és». Ele avisa: «Vais engolir as palavras que estás a dizer»

15:00
Liliana avisa Fábio: «O desconforto que eu estou a sentir, já senti antes noutra relação (…) falta de respeito» - Big Brother
06:28

Liliana avisa Fábio: «O desconforto que eu estou a sentir, já senti antes noutra relação (…) falta de respeito»

14:54
Liliana garante a Fábio: «Eu nunca tive interesse nenhum no Pedro, sempre fui contra ele» - Big Brother
02:52

Liliana garante a Fábio: «Eu nunca tive interesse nenhum no Pedro, sempre fui contra ele»

14:51
Após choro, Fábio confronta Liliana: «O que é que se passa? Não tenho idiota escrito na testa» - Big Brother
01:58

Após choro, Fábio confronta Liliana: «O que é que se passa? Não tenho idiota escrito na testa»

14:48
Liliana lavada em lágrimas. Leandro tenta animá-la sem sucesso - Big Brother
04:44

Liliana lavada em lágrimas. Leandro tenta animá-la sem sucesso

14:47
Marisa Susana para Pedro: «As pessoas ofendem-te e tu gostas, esse é o teu jogo» - Big Brother
05:42

Marisa Susana para Pedro: «As pessoas ofendem-te e tu gostas, esse é o teu jogo»

14:45
Pedro reage: «Ó Liliana, não és a última bolacha do pacote, reduz-te à tua insignificância» - Big Brother
04:59

Pedro reage: «Ó Liliana, não és a última bolacha do pacote, reduz-te à tua insignificância»

14:44
Pedro atira: «Podem dizer que sou pinga amor falhado que eu estou muito seguro do que tenho» - Big Brother
04:37

Pedro atira: «Podem dizer que sou pinga amor falhado que eu estou muito seguro do que tenho»

13:32
Marisa Susana confronta Pedro Jorge: «É melhor ser insensível» - Big Brother
08:45

Marisa Susana confronta Pedro Jorge: «É melhor ser insensível»

13:29
Ataque de ciúmes? Liliana acusa Ana de querer formar casal - Big Brother
06:21

Ataque de ciúmes? Liliana acusa Ana de querer formar casal

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. E há Imagens chocantes da alegada traição

  • Hoje às 11:35
Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. E há Imagens chocantes da alegada traição - Big Brother

Bomba: Noivado de Liliana Filipa e Daniel Gregório terá chegado ao fim após serem reveladas imagens chocantes do ex-concorrente com outra mulher

A notícia caiu como uma bomba nas redações. Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas uma fonte próxima relatou que a influencer está muito abalada, após a suposta separação.

É que um canal de televisão revelou imagens chocantes, de uma alegada traição de Daniel Gregório. O referido vídeo terá sido captado no Algarve recentemente e, alegadamente, mostra o ex-concorrente muito próximo de outra mulher.

Recorde-se que Liliana Filipa e Daniel Gregório estavam noivos. Os dois ex-concorrentes estavam juntos já há 11 anos. Têm dois filhos em comum e estavam, também, a construir o lar dos sonhos.  

Até ao momento, tanto Liliana Filipa como Daniel Gregório permanecem em silêncio e ainda não negaram as notícias.  Contudo, Daniel Gregório terá garantido a um comentador social que ele e a mulher do vídeo estão apenas a falar ao ouvido um do outro. 

 VEJA AQUIAinda se lembra de como começou o namoro de Liliana Filipa e Daniel Gregório? Uma história de amor com mais de 10 anos contada em imagens  

Temas: Liliana Filipa Daniel Gregório

Fora da Casa

Casa de sonho e anel de noivado no dedo. Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Casa de sonho e anel de noivado no dedo. Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Hoje às 12:53
Recordamos como começou a história de amor de Liliana Filipa e Daniel Gregório e as imagens são fortes

Recordamos como começou a história de amor de Liliana Filipa e Daniel Gregório e as imagens são fortes

Hoje às 12:04
Momento mãe e filho. Maria Botelho Moniz leva Vicente a lugar especial. E o sorriso do menino é encantador

Momento mãe e filho. Maria Botelho Moniz leva Vicente a lugar especial. E o sorriso do menino é encantador

Hoje às 10:24
Maria Botelho Moniz leva o filho a lugar especial. E o sorriso de Vicente é encantador

Maria Botelho Moniz leva o filho a lugar especial. E o sorriso de Vicente é encantador

Hoje às 10:23
Ex-concorrente do Big Brother foi vítima de um assalto em Lisboa e faz apelo

Ex-concorrente do Big Brother foi vítima de um assalto em Lisboa e faz apelo

Ontem às 19:11
Sónia Jesus mostra novo visual após separação e diverte-se com ex-concorrentes

Sónia Jesus mostra novo visual após separação e diverte-se com ex-concorrentes

Ontem às 18:21
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. E há Imagens chocantes da alegada traição

Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. E há Imagens chocantes da alegada traição

Hoje às 11:35
Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu

Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu

Ontem às 22:37
Conflito à vista? Bruno interrompe conversa de casal e abraça Marisa
06:42

Conflito à vista? Bruno interrompe conversa de casal e abraça Marisa

Hoje às 11:57
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Raquel descobre que Pedro Jorge e Marisa são um casal e a reação é inédita
01:48

Raquel descobre que Pedro Jorge e Marisa são um casal e a reação é inédita

Hoje às 00:47
Ver Mais

Notícias

Ficha tripla sem segredos: A reação impressionante de Raquel ao saber a verdade sobre Bruna

Ficha tripla sem segredos: A reação impressionante de Raquel ao saber a verdade sobre Bruna

Há 10 min
Casa de sonho e anel de noivado no dedo. Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Casa de sonho e anel de noivado no dedo. Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Hoje às 12:53
Recordamos como começou a história de amor de Liliana Filipa e Daniel Gregório e as imagens são fortes

Recordamos como começou a história de amor de Liliana Filipa e Daniel Gregório e as imagens são fortes

Hoje às 12:04
Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. E há Imagens chocantes da alegada traição

Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. E há Imagens chocantes da alegada traição

Hoje às 11:35
Momento mãe e filho. Maria Botelho Moniz leva Vicente a lugar especial. E o sorriso do menino é encantador

Momento mãe e filho. Maria Botelho Moniz leva Vicente a lugar especial. E o sorriso do menino é encantador

Hoje às 10:24
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

Ontem às 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Com uma percentagem surpreendente, este é o primeiro concorrente salvo da noite
01:26

Com uma percentagem surpreendente, este é o primeiro concorrente salvo da noite

Ontem às 23:06
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

7 nov, 17:47
Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

6 nov, 10:42
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

6 nov, 08:28
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira dá notícia bombástica... que envolve finalista do "Big Brother"!

Jéssica Vieira dá notícia bombástica... que envolve finalista do "Big Brother"!

Há 1h e 12min
Após ser assaltado, André Lopes faz apelo nas redes sociais

Após ser assaltado, André Lopes faz apelo nas redes sociais

Há 3h e 16min
"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

Ontem às 19:25
"O meu novo bom dia": na cama, Bárbara Parada acorda com companhia especial!

"O meu novo bom dia": na cama, Bárbara Parada acorda com companhia especial!

Ontem às 13:06
"O fim nunca é o fim". Sandrina Pratas fala sobre "novo começo"... e o marido reage!

"O fim nunca é o fim". Sandrina Pratas fala sobre "novo começo"... e o marido reage!

Ontem às 12:38
Ver Mais Outros Sites