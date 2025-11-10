Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. E há Imagens chocantes da alegada traição

A notícia caiu como uma bomba nas redações. Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas uma fonte próxima relatou que a influencer está muito abalada, após a suposta separação.

É que um canal de televisão revelou imagens chocantes, de uma alegada traição de Daniel Gregório. O referido vídeo terá sido captado no Algarve recentemente e, alegadamente, mostra o ex-concorrente muito próximo de outra mulher.

Recorde-se que Liliana Filipa e Daniel Gregório estavam noivos. Os dois ex-concorrentes estavam juntos já há 11 anos. Têm dois filhos em comum e estavam, também, a construir o lar dos sonhos.

Até ao momento, tanto Liliana Filipa como Daniel Gregório permanecem em silêncio e ainda não negaram as notícias. Contudo, Daniel Gregório terá garantido a um comentador social que ele e a mulher do vídeo estão apenas a falar ao ouvido um do outro.

