Liliana Filipa e Daniel Gregório: Há novos detalhes sobre a separação. E têm a ver com o Natal

  • Secret Story
  • Há 1h e 37min
Liliana Filipa e Daniel Gregório: Há novos detalhes sobre a separação. E têm a ver com o Natal - Big Brother

Conheça os novos detalhes da separação de Daniel Gregório e Liliana Filipa.

Liliana Filipa e Daniel Gregório têm sido dois nomes muito falados devido à alegada traição da parte dele, numa discoteca algarvia. Ao que tudo indica, os dois ex-concorrentes do Secret Story estarão separados e há agora novos detalhes sobre o caso. 

No programa V+ Fama do V+ - numa altura em que o Natal se aproxima - o comentador Adriano Silva Martins revelou: «Pelas informações que eu tenho, o Daniel Gregório já está mentalizado de que a Liliana não quer voltar com ele», disse, dando a entender que os dois vão passar esta quadra festiva separados. 

«A informação que eu tenho neste momento, dia 3 de dezembro, isto pode mudar amanhã, mas o Daniel Gregório está mentalizado e já disse a alguns amigos próximos e familiares que, desta vez, não há volta. Isto é o que o Daniel Gregório pensa neste momento», acrescentou.

Também Pedro Capitão confirmou: «Não haverá volta agora, mas eu acho que quando esta situação acalmar, eu já vi estes episódios repetirem-se, e acho que quando isto ficar tudo sanado, não estiver tanto na mira da opinião pública e dos media, eu acho que pode ser algo que seja aqui babysteps, mas que poderá haver aqui uma reconciliação». 

Já Guilherme Castelo Branco não tem tantas certezas: «Acho que as atitudes dele agora vão ditar o que poderá ou não poderá acontecer no futuro. Portanto, ele que se porte bem». 

Alegada separação  'cai como bomba'

A notícia caiu como uma bomba nas redações. Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas uma fonte próxima relatou que a influencer está muito abalada, após a suposta separação.

É que um canal de televisão revelou imagens chocantes, de uma alegada traição de Daniel Gregório. O referido vídeo terá sido captado no Algarve recentemente e, alegadamente, mostra o ex-concorrente muito próximo de outra mulher.

Recorde-se que Liliana Filipa e Daniel Gregório estavam noivos. Os dois ex-concorrentes estavam juntos já há 11 anos. Têm dois filhos em comum e estavam, também, a construir o lar dos sonhos.

Até ao momento, tanto Liliana Filipa como Daniel Gregório permanecem em silêncio e ainda não negaram as notícias.  Contudo, Daniel Gregório terá garantido a um comentador social que ele e a mulher do vídeo estão apenas a falar ao ouvido um do outro.

Recados enigmáticos

Depois dos rumores, Liliana Filipa quebrou o silêncio ao fazer um post de Instagram com um update nas obras da sua casa de sonho, uma moradia de luxo que está a construir com Daniel Gregório. 

Liliana Filipa publicou imagens da obra, assim como de alguns materiais que está a usar na decoração: «Apaixonada pelo processo de construir e decorar a minha casa de sonhos». Para além disso, deixou também recados em pacotes de açúcar.

 

 «A vida é 10% o que acontece e 90% como reages» e «Há ladrões que ficam impunes, mas que roubam o que há de mais precioso: o tempo», lê-se nos pacotes de açúcar partilhados por Liliana Filipa. 

Identidade revelada

 Mas afinal, quem é a mulher por trás desta alegada traição? A taróloga Maya, comentadora do programa 'Noite das Estrelas', da CMTV, revelou a identidade desta mulher mistério e contou detalhes sobre a mesma que até à data ainda não tinham sido conhecidos. 

«O Daniel (Gregório) foi assistir ao MotoGP com o irmão e, depois, à noite, encontrou esta senhora, esta mulher portuguesa. Eu insisto em dizer que é portuguesa porque no 'Manhã CM' disseram que era estrangeira e não é. Ela chama-se Raquel, não vou dizer o apelido, o vídeo chegou até ao Correio da Manhã e a bomba rebentou», disse. 

Liliana quebra o silêncio

Liliana Filipa quebrou o silêncio sobre a polémica em que tem estado envolvida, depois de terem sido divulgadas imagens de Daniel Gregório aos beijos com outra mulher, numa discoteca.  A ex-concorrente do Secret Story recorreu às redes sociais para garantir que, tanto ela, como Daniel, estão a tomar «decisões difíceis».

«Estes últimos dias têm sido intensos e precisei de algum tempo para conseguir digerir tudo. Quero agradecer, do fundo do coração, todas as mensagens de carinho e empatia que tenho recebido. Fizeram mais diferença do que imaginam», começou por escrever Liliana Filipa, num story partilhado esta quinta-feira, 13 de novembro, no Instagram.

E prosseguiu: «Depois de todas as notícias, compreendo naturalmente a curiosidade, mas este é um assunto profundamente delicado, que estou a tratar com a calma, respeito e a maturidade que tantos anos de história merecem. Foram dias de muitas emoções e de decisões difíceis. Decisões que, por mais duras que sejam, já foram tomadas, com clareza e consciência».

A influencer explicou que está «focada em garantir estabilidade naquilo que realmente importa neste momento»:  Aquilo que mais preciso é de alguma paz, compreensão e privacidade para gerir esta nova fase da minha vida. A minha maior preocupação e prioridade neste momento é proteger o bem-estar dos meus filhos».

«Obrigada por estarem aqui. A vossa presença e carinho têm sido um abraço enorme», findou.

 

 

 

 

