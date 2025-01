Liliana Filipa esclarece relação com Daniel Gregório: «Não há relações perfeitas e nós...»

Liliana Filipa revela o segredo do seu sucesso: «Eu não dou um minuto de descanso...»

Liliana Filipa revela o segredo do seu sucesso: «Eu não dou um minuto de descanso...»

Liliana Filipa esteve no «Dois às 10» e aproveitou para tomar o pequeno almoço com Cláudio Ramos. Ainda que o foco principal tenha sido o que pretende fazer durante 2025, houve um tema que veio ao de cima, a relação com Daniel Gregório.

A influencer e Daniel estão juntos há dez anos e têm dois filhos em comum, Ariel e Santiago, que têm apenas um ano de diferença. Cláudio Ramos questionou Liliana sobre o facto de as pessoas cobrarem e ser «curiosas» sobre a sua relação e quando ela não posta nada com ele durante algum tempo. A empresária assumiu que todas as relações têm altos e baixos.

Liliana esclareceu que,

«Não há relações perfeitas e nós não somos perfeitos»

revelando que ela só posta aquilo que lhe faz sentido e o que é confortável para ela. Assumiu ainda que todas as relações têm altos e baixos.

Recentemente, Liliana e Daniel partilharam com os seus seguidores que a sua casa de sonho está a ser construída. Algo que já queriam fazer há algum tempo. Liliana revelou a Cláudio Ramos o quão importante a sua família é para si e não deixou de mencionar uma frase que faz todo o sentido e reitera a importância que a família tem para si,

«Eles vão ser sempre a minha casa e o meu colo»

Liliana Filipa faz revelação inédita: «Chorei muito agarrada ao teste de gravidez»

Uma das principais revelações feitas pela influencer Liliana Filipa está relacionada com a segunda gravidez. Liliana descobriu que estava grávida de Santiago apenas seis meses depois de ter tido Ariel. Confessou ao apresentador que não queria acreditar quando viu o teste porque ainda estava a aprender a ser mãe e foi também na altura do Covid.

Liliana Filipa acredita que é uma boa mãe e que dá o melhor que ela tem aos seus filhos, tentando propocionar-lhes o maior número de experiências possível. Um dos objetivos principais da empresária é viajar em família todos os meses.

Recentemente, Liliana Filipa criou o seu próprio negócio de fatos de banho e biquínis e até já fez um rebranding,

De Liliana Filipa a LA FEMME

LA FEMME reflete a evolução da marca, uma evolução com uma visão mais ampla e inclusiva da feminilidade.

Representa todas as mulheres que acompanharam a marca desde o início e que continuarão a fazer parte desta história.

A nova identidade não é apenas um nome, mas sim um reflexo daquilo em que nos tornamos ao longo do percurso, da elegância e modernidade que a marca sempre defendeu.

LA FEMME vem dar ainda mais força à dedicação em proporcionar uma experiência inclusiva e empoderadora para mulheres de todas as idades.

LA FEMME é elegância e auto-expressão.

Celebra a diversidade e a individualidade e tem como missão capacitar as mulheres a sentirem-se confiantes e bonitas na sua própria pele.

LA FEMME somos todas nós.

Liliana Filipa revelou que se sente muito realizada ao nível profissional e tem como objetivo neste ano de 2025, «mais dinheiro, menos trabalho».