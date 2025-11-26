Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Ao Minuto

22:06
Pedro desfaz-se em lágrimas depois de desvendar o segredo de Bruna - Big Brother
01:09

Pedro desfaz-se em lágrimas depois de desvendar o segredo de Bruna

22:05
Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas - Big Brother
07:52

Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas

21:17
Ataque de riso sem fim! Marisa e Leandro não contêm as gargalhadas ao falarem sobre o segredo de Pedro - Big Brother
03:32

Ataque de riso sem fim! Marisa e Leandro não contêm as gargalhadas ao falarem sobre o segredo de Pedro

21:10
Inês preocupada com Dylan: «O que tiver de ser...» - Big Brother
01:14

Inês preocupada com Dylan: «O que tiver de ser...»

19:55
Fábio quebra silêncio: Desilusão com Liliana e receio de ser o próximo a abandonar a casa - Big Brother
03:46

Fábio quebra silêncio: Desilusão com Liliana e receio de ser o próximo a abandonar a casa

19:46
A ferver: Dylan, Inês e Bruna arrasam reação do grupo rival à desistência de Bruno - Big Brother
03:30

A ferver: Dylan, Inês e Bruna arrasam reação do grupo rival à desistência de Bruno

19:42
Tenso: Reações divididas à saída de Bruno e críticas a Dylan incendiam a casa - Big Brother
04:08

Tenso: Reações divididas à saída de Bruno e críticas a Dylan incendiam a casa

19:37
Comentador faz comparação insólita à desistência de Bruno: «Fez-me lembrar o funeral do meu pai» - Big Brother
01:51

Comentador faz comparação insólita à desistência de Bruno: «Fez-me lembrar o funeral do meu pai»

19:36
Inédito: Silêncio na casa após desistência de Bruno e reação de Liliana surpreende - Big Brother
02:09

Inédito: Silêncio na casa após desistência de Bruno e reação de Liliana surpreende

19:29
Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa - Big Brother
02:24

Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa

19:23
Bruna transforma circo em sátira e arrasa rivais com humor afiado - Big Brother
02:23

Bruna transforma circo em sátira e arrasa rivais com humor afiado

19:19
Pista exclusiva gera teoria bombástica sobre o segredo de Marisa - Big Brother
03:49

Pista exclusiva gera teoria bombástica sobre o segredo de Marisa

19:03
Missão: Em momento inédito, Liliana diverte a casa com canto - Big Brother
02:51

Missão: Em momento inédito, Liliana diverte a casa com canto

19:00
Tensão máxima: Leandro enfrenta Ana e Pedro e envolve Liliana no conflito - Big Brother
06:02

Tensão máxima: Leandro enfrenta Ana e Pedro e envolve Liliana no conflito

18:57
Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência - Big Brother

Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

18:52
Dylan arrasa Leandro e dispara contra Fábio e Liliana: «Músculos, dentes e pestanas falsos» - Big Brother
03:15

Dylan arrasa Leandro e dispara contra Fábio e Liliana: «Músculos, dentes e pestanas falsos»

18:46
Bruna destrói Leandro e acusa-o de ser uma farsa no jogo - Big Brother
03:34

Bruna destrói Leandro e acusa-o de ser uma farsa no jogo

18:18
A ferver: Bruna enfrenta Leandro no pequeno-almoço e acusa-o de jogo estratégico - Big Brother
05:06

A ferver: Bruna enfrenta Leandro no pequeno-almoço e acusa-o de jogo estratégico

17:54
Após dinâmica, Fábio e Liliana contestam Ana e desvalorizam o seu discurso - Big Brother
02:29

Após dinâmica, Fábio e Liliana contestam Ana e desvalorizam o seu discurso

17:10
Inédito: Voz surpreende Leandro com picardia hilariante e arranca risos da casa - Big Brother
04:34

Inédito: Voz surpreende Leandro com picardia hilariante e arranca risos da casa

17:06
Dinâmica: Liliana abre o coração e faz balanço sentido do seu percurso - Big Brother
02:41

Dinâmica: Liliana abre o coração e faz balanço sentido do seu percurso

17:02
Dinâmica: Fábio e Bruna entram em despique «Máscara» - Big Brother
02:26

Dinâmica: Fábio e Bruna entram em despique «Máscara»

16:57
Marisa surpreende com discurso apaziguador: «Todos somos justos vencedores» - Big Brother
02:25

Marisa surpreende com discurso apaziguador: «Todos somos justos vencedores»

16:55
Dinâmica: Dylan defende autenticidade e garante que a sua essência o pode levar à vitória - Big Brother
01:49

Dinâmica: Dylan defende autenticidade e garante que a sua essência o pode levar à vitória

16:52
Imperdível. Ana afirma independência total ao justificar porque deve vencer: «Fui sempre sozinha» - Big Brother
01:38

Imperdível. Ana afirma independência total ao justificar porque deve vencer: «Fui sempre sozinha»

Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

  • Secret Story
  • Há 3h e 34min
Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?» - Big Brother

Liliana Filipa fez uma partilha especial com os fãs.

Liliana Filipa tem estado no centro da polémica depois de terem surgido vários rumores de que estaria separada do noivo, Daniel Gregório, devido à divulgação de um vídeo em que este surge aos beijos com outra mulher, numa discoteca. Esta quarta-feira, 26 de novembro, a ex-concorrente do Secret Story partilhou com os fãs uma das coisas que a fazer esquecer dos problemas.

A revelação foi feita nos stories do Instagram. «Todas concordamos que uma boa maquilhagem resolve a maior parte do problemas, certo?», pode ler-se. 

Veja aqui o registo fotográfico em questão: 

Após alegada separação de Daniel Gregório, Liliana Filipa continua projeto que era o sonho dos dois

Muito se tem especulado sobre a alegada separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório. Surgiram até rumores de que a casa de sonho que os dois estavam a construir já estaria à venda, mas a mais recente partilha da influencer prova o contrário.

No Instagram, Liliana Filipa partilhou uma story em que mostra as obras da casa nova. «Visita à obra para encomendar os revestimentos já com as medidas corretas. Aqui vai nascer o meu closet!», escreveu, na legenda da publicação onde mostra a respetiva divisão da casa, ainda com a parede em tijolos.

Pode ver tudo aqui:

 

Separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório confirmada? Há novos detalhes revelados

A notícia que muitos fãs suspeitavam acabou por ser confirmada. No programa “V+ Fama”, transmitido esta quarta-feira, dia 19, Adriano Silva Martins anunciou oficialmente a separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório, um dos casais mais mediáticos saídos dos reality shows portugueses.

Segundo o apresentador, Daniel Gregório já não vive na mesma casa que Liliana Filipa e os dois filhos do ex-casal, um sinal claro de que a relação chegou a um ponto de rutura: “Daniel já não mora na mesma casa que a influencer e os filhos.”

 

“É uma família que se desmorona”: Isabel Figueira reage à separação

Durante o programa, Isabel Figueira partilhou que viu Daniel Gregório numa bomba de gasolina, em Queijas, e deixou um comentário emocionado sobre o momento sensível que a família atravessa: “Obviamente que ele deve estar, tal como a Liliana, triste com esta situação. Independentemente do que aconteceu, acho que é um momento difícil. É uma família que se desmorona.”

A comentadora sublinhou ainda que sempre viu no casal uma imagem de união e felicidade: “São duas crianças que, em vez de terem os pais juntos, que tantas vezes nos habituaram a imagens tão bonitas de família perfeita, quase como aquelas famílias de catálogo, agora enfrentam outra realidade.”

“Quando se ultrapassa uma linha, torna-se irreversível”

Isabel Figueira aproveitou ainda para refletir sobre a possível causa da separação, deixando uma opinião clara sobre limites numa relação: “Eu acho que este tipo de erro, quando se gosta de alguém, não se comete. Quando se ultrapassa uma linha encarnada, permitindo que outra pessoa se aproxime em demasia, essa linha, para mim, torna-se irreversível. Quem faz uma vez, faz várias.”

Ainda assim, Isabel Figueira reconhece que o futuro pertence apenas aos dois: “Há pessoas com todo o tipo de relações. Se amanhã a Liliana entender que deve perdoar o Daniel e voltar, será sempre uma decisão dela.”

“Não estava à espera deste desfecho”: reação de Guilherme Castelo Branco

Também Guilherme Castelo Branco se mostrou surpreendido com o fim da relação, admitindo que não previa este desfecho para um casal que parecia sólido aos olhos do público.

No final do segmento, os apresentadores apelaram aos espectadores para verem as imagens que acompanharam o debate.

Veja, em cima, o vídeo com todos os comentários acerca da separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório.

Veja ainda: Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...» - Secret Story - TVI

