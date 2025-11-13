«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

Liliana Filipa e Daniel Gregório estão no centro do escrutínio público depois de terem sido divulgadas imagens do ex-concorrente do Secret Story aos beijos com outra mulher, numa discoteca. Desde então, muito se tem especulado sobre o fim deste relacionamento e sabe-se agora que há milhões de euros em jogo caso isso se confirme.

No programa V+ Fama, do V+, desta quarta-feira, 12 de novembro, o tema foi debatido: «Liliana Filipa e Daniel Gregório continuam no centro da polémica. Porém, romantismos à parte, há muito mais do que amor em jogo. Liliana e Daniel funcionam como uma espécie de David e Victoria Beckham à portuguesa e, se a separação for para a frente, há muitos milhões em jogo».

Lançados os dados, Cláudia Jacques fez saber que esta separação pode trazer várias complicações. «Eles têm tido uma ascensão profissional muito grande desde que saíram da Casa dos Segredos, em 2014. Ele tem um negócio de automóveis, mas a Liliana trabalha muito as redes sociais, trabalha com muitas marcas e, pelos vistos, têm ganhado muito dinheiro até porque fazem muitas coisas em casal e com os filhos, muito em família, e as marcas apostam muito na Liliana e neste casal», referiu.

«E há conta disso puderam iniciar a concretização de um sonho, que foi construírem de raiz uma moradia, uma grande moradia, que não é uma moradia qualquer, é uma moradia enorme com um grande terreno exterior, com piscina», prosseguiu a comentadora de social. Adriano Silva Martins acrescentou: «Que estão a pagar à cabeça».

Cláudia Jacques partilhou ainda: «Agora com esta situação da tal traição, não sabemos como é que as coisas vão prosseguir o seu rumo, porque não é a primeira vez que este casal tem um abalo na sua relação. Ultrapassaram e depois o Gregório pediu-a em casamento. Com esta traição que foi realmente bastante explícita, o que a Liliana vai fazer não sabemos, porque ela ainda não se manifestou em relação ao assunto».