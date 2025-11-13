«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

Ao Minuto

22:41
Marisa Susana assume atitude polémica com Pedro: «Disse aquilo mesmo para te provocar» - Big Brother
02:28

Marisa Susana assume atitude polémica com Pedro: «Disse aquilo mesmo para te provocar»

22:39
Marisa Susana assume-se magoada com Pedro: «Eu só te dei um conselho em relação àquela pessoa...» - Big Brother
04:09

Marisa Susana assume-se magoada com Pedro: «Eu só te dei um conselho em relação àquela pessoa...»

22:29
Pedro e Fábio "enterram os machados de guerra" e trocam forte abraço - Big Brother
00:56

Pedro e Fábio "enterram os machados de guerra" e trocam forte abraço

22:25
Pedro faz ultimato: «Tu provocas para te caírem em cima e seres a vítima. Vai acabar!» - Big Brother
01:33

Pedro faz ultimato: «Tu provocas para te caírem em cima e seres a vítima. Vai acabar!»

22:25
Fim da amizade? Pedro e Marisa Susana têm discussão acesa: «Fiz aquilo para ver se gostas» - Big Brother
04:34

Fim da amizade? Pedro e Marisa Susana têm discussão acesa: «Fiz aquilo para ver se gostas»

22:20
Liliana entra em provocações com Pedro: «Vais levar comigo! Escusas de fugir» - Big Brother
00:53

Liliana entra em provocações com Pedro: «Vais levar comigo! Escusas de fugir»

22:16
Liliana provoca Pedro com o quarto secreto e leva resposta implacável: «Era preciso eu querer» - Big Brother
00:56

Liliana provoca Pedro com o quarto secreto e leva resposta implacável: «Era preciso eu querer»

22:08
Fábio provoca Pedro depois de este rejeitar o quarto secreto com Liliana: e a reação é inesperada! - Big Brother
00:48

Fábio provoca Pedro depois de este rejeitar o quarto secreto com Liliana: e a reação é inesperada!

22:07
Pedro é sancionado após recusar-se a momento a sós com Liliana - Big Brother
02:15

Pedro é sancionado após recusar-se a momento a sós com Liliana

22:07
Liliana desafiada a ir para o quarto secreto com Pedro... mas leva tampa: «Não vale tudo» - Big Brother
02:15

Liliana desafiada a ir para o quarto secreto com Pedro... mas leva tampa: «Não vale tudo»

22:04
Liliana no centro das críticas da casa: «Para ela, vale tudo. Vai buscar as famílias, é maldosa» - Big Brother
02:03

Liliana no centro das críticas da casa: «Para ela, vale tudo. Vai buscar as famílias, é maldosa»

21:59
Tudo por causa de um gelado! Pedro usa expressão e gera polémica na casa: «Sabes muito bem o intuito» - Big Brother
03:50

Tudo por causa de um gelado! Pedro usa expressão e gera polémica na casa: «Sabes muito bem o intuito»

21:59
Depois de discussões e insultos, Voz dá reprimenda aos concorrentes - Big Brother
00:55

Depois de discussões e insultos, Voz dá reprimenda aos concorrentes

21:52
Bruna implacável com Liliana: «Vês o Fábio aqui exaltado e dá-te vontade de rir?» - Big Brother
02:42

Bruna implacável com Liliana: «Vês o Fábio aqui exaltado e dá-te vontade de rir?»

21:49
Dylan não poupa Fábio: «Ele e a Liliana acordaram hoje e viraram-se para mim» - Big Brother
02:03

Dylan não poupa Fábio: «Ele e a Liliana acordaram hoje e viraram-se para mim»

21:49
Fábio acusa Dylan: «Ele levanta-se várias vezes, eu levanto-me e ele diz que é para intimidar» - Big Brother
02:03

Fábio acusa Dylan: «Ele levanta-se várias vezes, eu levanto-me e ele diz que é para intimidar»

21:44
Dylan começa o Especial de voz embargada e de lágrimas nos olhos: «Vim para aqui para...» - Big Brother
01:25

Dylan começa o Especial de voz embargada e de lágrimas nos olhos: «Vim para aqui para...»

21:43
Liliana ataca Dylan. «Está a fazer-se de vítima agora, sempre falou do dinheiro» - Big Brother
00:55

Liliana ataca Dylan. «Está a fazer-se de vítima agora, sempre falou do dinheiro»

21:25
Dylan em lágrimas após discussão com Liliana: e recebe apoio inesperado do 'rival' Pedro! - Big Brother
05:27

Dylan em lágrimas após discussão com Liliana: e recebe apoio inesperado do 'rival' Pedro!

21:22
Gangue dos Frescos cai em cima de Liliana: «Não tens de falar dos pais do Dylan» - Big Brother
05:30

Gangue dos Frescos cai em cima de Liliana: «Não tens de falar dos pais do Dylan»

21:16
Bruno rasga Liliana: «É mesmo invejosa, não vale nada» - Big Brother
02:11

Bruno rasga Liliana: «É mesmo invejosa, não vale nada»

21:15
A ferver! Dylan insulta Liliana e deixa aviso: «Voltas a falar da minha família...» - Big Brother
02:19

A ferver! Dylan insulta Liliana e deixa aviso: «Voltas a falar da minha família...»

21:14
Dylan perde o controlo com Liliana: «Soubeste que tinha dinheiro vieste logo... vales zero!» - Big Brother
02:19

Dylan perde o controlo com Liliana: «Soubeste que tinha dinheiro vieste logo... vales zero!»

21:09
Após revelação de segredo, Liliana e Leandro disparam contra Dylan: «Nada paga...» - Big Brother
01:15

Após revelação de segredo, Liliana e Leandro disparam contra Dylan: «Nada paga...»

21:07
Tudo ao lado! Marisa e Pedro respiram de alívio com nova teoria de segredo - Big Brother
02:26

Tudo ao lado! Marisa e Pedro respiram de alívio com nova teoria de segredo

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

  • Secret Story
  • Ontem às 17:22
«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas - Big Brother

Se Liliana Filipa e Daniel Gregório decidirem separar-se, poderá haver complicações neste processo, apesar de não serem casados.

Liliana Filipa e Daniel Gregório estão no centro do escrutínio público depois de terem sido divulgadas imagens do ex-concorrente do Secret Story aos beijos com outra mulher, numa discoteca. Desde então, muito se tem especulado sobre o fim deste relacionamento e sabe-se agora que há milhões de euros em jogo caso isso se confirme. 

No programa V+ Fama, do V+, desta quarta-feira, 12 de novembro, o tema foi debatido: «Liliana Filipa e Daniel Gregório continuam no centro da polémica. Porém, romantismos à parte, há muito mais do que amor em jogo. Liliana e Daniel funcionam como uma espécie de David e Victoria Beckham à portuguesa e, se a separação for para a frente, há muitos milhões em jogo».

Lançados os dados, Cláudia Jacques fez saber que esta separação pode trazer várias complicações. «Eles têm tido uma ascensão profissional muito grande desde que saíram da Casa dos Segredos, em 2014. Ele tem um negócio de automóveis, mas a Liliana trabalha muito as redes sociais, trabalha com muitas marcas e, pelos vistos, têm ganhado muito dinheiro até porque fazem muitas coisas em casal e com os filhos, muito em família, e as marcas apostam muito na Liliana e neste casal», referiu.

«E há conta disso puderam iniciar a concretização de um sonho, que foi construírem de raiz uma moradia, uma grande moradia, que não é uma moradia qualquer, é uma moradia enorme com um grande terreno exterior, com piscina», prosseguiu a comentadora de social. Adriano Silva Martins acrescentou: «Que estão a pagar à cabeça».

Cláudia Jacques partilhou ainda: «Agora com esta situação da tal traição, não sabemos como é que as coisas vão prosseguir o seu rumo, porque não é a primeira vez que este casal tem um abalo na sua relação. Ultrapassaram e depois o Gregório pediu-a em casamento. Com esta traição que foi realmente bastante explícita, o que a Liliana vai fazer não sabemos, porque ela ainda não se manifestou em relação ao assunto». 

Relacionados

Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!

Após alegada traição de Daniel Gregório, Liliana Filipa quebra o silêncio: «Há ladrões que ficam impunes»

Casa de sonho e anel de noivado no dedo. Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Recordamos como começou a história de amor de Liliana Filipa e Daniel Gregório e as imagens são fortes
Temas: Liliana Filipa Daniel Gregório

Mais Vistos

Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

10 nov, 12:51
Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Ontem às 18:46
Peito com peito e testa com testa: Estas são as imagens completas do confronto tenso entre Dylan e Fábio
02:59

Peito com peito e testa com testa: Estas são as imagens completas do confronto tenso entre Dylan e Fábio

Ontem às 18:04
Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Ontem às 15:26
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

14 out, 20:02
Ver Mais

Notícias

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Ontem às 19:21
Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Ontem às 18:46
Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

Ontem às 17:55
«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

Ontem às 17:22
Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Ontem às 16:39
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Ontem às 19:21
Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

Ontem às 17:55
«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

Ontem às 17:22
Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Ontem às 16:39
Comem no chão? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam detalhes da nova vida a dois

Comem no chão? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam detalhes da nova vida a dois

Ontem às 16:28
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Já não há dúvidas! Carolina Braga confirma reconciliação: "Hoje, tudo faz muito sentido"

Já não há dúvidas! Carolina Braga confirma reconciliação: "Hoje, tudo faz muito sentido"

Há 2h e 52min
De volta para o "ex"? Carolina Braga quebra o silêncio!

De volta para o "ex"? Carolina Braga quebra o silêncio!

Ontem às 16:36
Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

Ontem às 15:24
Voltou para Diogo... mas não Bordin. Carolina Braga dá nova oportunidade ao amor com o ex-namorado

Voltou para Diogo... mas não Bordin. Carolina Braga dá nova oportunidade ao amor com o ex-namorado

Ontem às 10:54
Pedro Crispim perde 12 quilos e mostra resultado impressionante: "Faz parte de todo um processo"

Pedro Crispim perde 12 quilos e mostra resultado impressionante: "Faz parte de todo um processo"

12 nov, 20:42
Ver Mais Outros Sites